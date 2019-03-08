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Traffico Roma del 08-03-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 08-03-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma  VENERDI’ 8 MARZO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormins DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...

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Traffico Roma del 08-03-2019 ore 07:30 (Di venerdì 8 marzo 2019) VIABILITÀ Roma  VENERDI’ 8 MARZO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormins DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B . CODE PER Traffico INTENSO  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO UN INCIDENTE IN CITTA’  CON RALLENTAMENTI E’ DA SEGNALARE SU VIA DI TOR CERVARA POCO DOPO VIA TIBURTINA Traffico IN AUMENTO IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PARTICOLARE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO  A CASTEL DI DECIMA RICORDIAMO CHE FINO AL 29 MARZO, PER LAVORI IN VIA NOMENTANA, A POCA DISTANZA DAL PARCO PETROSELLI, ...
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twitterLuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia coda tra Raccordo Anulare e Via Due Ponti > Roma #luceverde - VAIstradeanas : 07:31 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:31 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 18: Ss6 Via Casilina.Velocità:10Km/h -

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