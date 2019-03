OnePlus 7 è già presente su uno store online | ma le informazioni non sono affidabili

tuttoandroid

(Di venerdì 8 marzo 2019)7 è giàsulloGiztop, ma le immagini, le specifiche e il prezzofrutto di supposizioni e per ora prive di fondamento.L'articolo7 è giàsu uno, ma lenonproviene da TuttoAndroid.

GizChinait : OnePlus 7 è già in 'vendita', con tanto di scheda tecnica, prezzo e foto ONEPLUS, oneplus 7, Oppo, OPPO F11 Pro… - MrCryptovalue : @Magnetar_Man @OnePlus_ITA Non tutti sanno smanettare con bootloader, ROM e quant'altro , e poi non è una giustific… - TechZillaIT : Se ne parla già da un pò di tempo, questo ci dice quanto sia atteso il nuovo flagship di OnePlus, OnePlus 7. Il dis… -