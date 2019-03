Incredibile decisione in Albania | sospeso il campionato!

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019)forte e significativa quella presa dalla Federazione Calcistica Albanese contro la violenza sugli arbitri.Attraverso una nota, infatti, la Federcalcio comunica che “tutte le partite del campionato nazionale di calcio in programma questo fine settimana non verranno disputate a seguito dellapresa dall’Unione degli Arbitri Albanesi di boicottare tutte le partite fino al ritorno della polizia di stato negli stadi“.“La FSHF – si legge ancora – esprime il massimo supporto a tutto l’organismo arbitrale ine rispetta lada loro presa. Cerchiamo la risposta di tutti per rimuovere definitivamente la violenza, per garantire la sicurezza pubblica negli stadi e come prerequisito fondamentale per avere una gara sana e negli standard“. Attesa risposta ufficiale da parte della polizia di stato, nel ...

