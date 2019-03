Il Salisburgo | “Stessi tiri in porta del Napoli | ma finisce 0-3”

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) La reazione degli austriaci La sconfitta per 3-0, rimediata dalal San Paolo contro ilnella sfida valida per gli ottavi di finale di Uefa Europa League, non ha lasciato indifferenti gli austriaci. Ecco, infatti, la foto postata sul sito ufficiale della FC Red Bull Salzburg, accompagnata da un titolo eloquente: “Deludente notte all’ombra del Vesuvio”.“Stessiin, ma0-3” Questa l’analisi degli austriaci, che è possibile leggere sempre sul sito ufficiale della società: “I nostri ragazzi sono stati puniti clinicamente per errori individuali nell’andata degli ottavi di UEFA Europa League a. Nonostante un numero pari diin, devono tornare in Austria dopo una sconfitta per 0-3″.L'articolo Il: “Stessiindel, ma0-3” sembra ...

