Gattuso e la corsa Champions | “dobbiamo badare a noi stessi! Non pensiamo al derby | nè a

(Di venerdì 8 marzo 2019) LaLeague sta animando il campionato italiano, dato che per lo scudetto il discorso sembra essere già chiuso: le parole disul suo Milan “Per giocare la partita di domani non c’è bisogno di pensare al. I tre punti in palio sono sempre gli stessi. Peraltro nella storia recente della squadra si fa fatica con questo tipo di squadre“. Non abbassare la guardia e affrontare nel migliore dei modi la trasferta del Bentegodi contro il Chievo, è quanto chiede ai suoi il tecnico del Milan, Gennaro. “Stiamo per affrontare l’ultima in classifica e abbiamo tutto da perdere, dobbiamo stare molto attenti. Non è un caso se tante squadre hanno faticato. Noi ci giochiamo tanto, e dobbiamo stare attenti -prosegue l’allenatore calabrese alla vigilia del match valido per la 27esima giornata-. Sembra facile ma non lo è. Poi il ...

