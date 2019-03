Ex Miss Universo Lotte van der Zee muore d' infarto | aveva solo 20 anni

leggo

(Di venerdì 8 marzo 2019)van der Zee, modella tedesca eTeen Universe del 2017, è morta per un attacco di cuore in Austria, dove si trovava con la famiglia in vacanza per festeggiare il suo 20esimo...

