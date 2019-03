Chiuse indagini trivella | 9 indagati

Mafia e scommesse online - infiltrazione di gruppo legato al clan Santapaola-Ercolano : Chiuse indagini per 99 persone : Infiltrazioni di un gruppo legato al clan Santapaola-Ercolano nelle scommesse online . Sono state chiuse le indagini della Dda di Catania nei confronti di 99 indagati. L’inchiesta – che aveva portato all’arresto di 28 persone – si basa su indagini di Guardia di finanza, Scico delle Fiamme gialle, carabinieri del comando provinciale e della sezione Anticrimine dell’Arma sul gruppo dei fratelli Carmelo, Giuseppe Gabriele e ...

Concorsi truccati : Chiuse indagini per 45 : ANSA, - FIRENZE, 21 FEB - La procura di Firenze ha notificato la chiusura delle indagini a 45 professori e ricercatori specialisti di diritto tributario per l'inchiesta che nel 2017 portò a sette ...

Bari - avances sulle studentesse all'Università : Chiuse le indagini sul professore di Giurisprudenza : Il professore associato di Diritto privato, Fabrzio Volpe, è stato accusato prima da una studentessa che non passò l'esame dopo averlo respinto e poi da altre ragazze. Chiesta l'archiviazione per il dorettore pro tempore Massimo Di Rienzo

Sara Scimmi - indagini Chiuse : ancora dubbi sulla morte della 19enne travolta da un tir nel 2017 : “Vergogna” scrive sui social Giulia Scimmi , dopo la decisione della procura di Firenze di chiedere l’archiviazione dell’indagine contro ignoti per omicidio volontario: il 9 settembre 2017 la sorella Sara , dopo essere uscita dalla discoteca Kaleido, è stata travolta ed uccisa da un camion pirata a Castelfiorentino. I parenti della vittima hanno sempre sostenuto che la ragazza fosse stata aggredita da qualcuno ed abbandonata in strada prima di ...

Chiuse le indagini sul caso Sara Scimmi : ma resta il mistero. Perché la ragazza era distesa sull'asfalto? : La giovane travolta e uccisa da un tir pirata a Castelfiorentino. Il conducente rischia il processo. Chiesta invece l'archiviazione per il fascicolo sull'omicidio volontario contro ignoti: "Nessuno dei numerosi accertamenti consente di sostenere un'aggressione precedente"

Skinheads Como - Chiuse indagini per 13 : 19.45 I pm hanno chiuso le indagini relative all'irruzione di un gruppo di Skinheads durante una riunione del movimento "Como senza frontiere" in cui si discuteva di migranti: gli indagati sono 13 e sono accusati di violenza privata. Le teste rasate che interruppero la riunione pretesero il silenzio mentre leggevano un loro comunicato in cui si stigmatizzava l'attività dell'associazione a favore dei migranti giunti a Como e nella provincia.