Anche l' Italia nella ' Via della seta' cinese?

Triptorelina per la disforia di genere Anche in Italia : non fa cambiare sesso e salva vite : In Italia dobbiamo proprio essere impazziti. Almeno a leggere i titoli di certi giornali: La sanità pubblica passa la puntura per far cambiare sesso ai minori. O ancora, più incisivo (nel caso ce ne fosse bisogno): Ci costringono a pagare il farmaco che fa cambiare sesso ai ragazzini. Insomma: che succede? Ci siamo trasformati di colpo in una roccaforte della fantomatica, e temutissima pare, teoria gender (che, ricordiamolo, non esiste)? Non ...

Strade BiAnche 2019 - tutti gli italiani in gara. Nibali e Moscon le punte - contingente di 33 azzurri : Sabato alla partenza della Strade Bianche saranno presenti 33 corridori italiani. Nelle 12 edizioni finora disputate della classica toscana, c’è stato un solo successo azzurro, quello di Moreno Moser nel 2013, mentre l’ultimo italiano a salire sul podio è stato Gianluca Brambilla, terzo nel 2016. I più attesi sono sicuramente Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Entrambi hanno fatto il loro esordio stagionale all’UAE Tour e proveranno ora ed essere ...

Amnesty International invita Anche l'Italia a modificare le leggi sulle violenze sessuali : In occasione della Giornata Internazionale della donna, Amnesty International dà concretezza a questa celebrazione ponendo l'accento sulla normative relative alle violenze sessuali. Quale modo migliore di celebrare le donne con l'aggiornamento di normative che fino ad oggi hanno rischiato di favorire più gli stupratori che le vittime. L'organizzazione internazionale sui diritti umani ha infatti parlato di cosiddetta "cultura dello stupro", di ...

Allarme di Draghi : l'Europa frena la sua crescita. E sullo stop pesa Anche la situazione italiana : ... significa che gli istituti di tutta Europa, già messi a dura prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. ...

Strade BiAnche 2019 - i favoriti. Van Avermaet e Alaphilippe sopra tutti - Wellens ci prova. L’Italia si affida a Nibali e Moscon : L’assenza di Alejandro Valverde si farà sicuramente sentire: lo spagnolo partiva con i favori del pronostico e voleva portare per la prima volta il successo in Spagna, provando ad esaltarsi con la maglia di campione del mondo. Non ci sarà neanche Peter Sagan, che nelle ultime stagioni è stato sempre protagonista sulle colline toscane. Sabato si corre la Strade Bianche, con una startlist che in ogni caso è davvero di lusso: andiamo a ...

Cast stellare nel trailer di Good Omens con David Tennant e Michael Sheen (video) : la serie in arrivo Anche in Italia? : Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer di Good Omens, la miniserie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, conosciuto in Italia col titolo di "Buona Apocalisse a tutti!". Nel lungo video introduttivo, accompagnato dalla musica "Under pressure" dei Queen, conosciamo i protagonisti interpretati da David Tennant (Doctor Who) e Michael Sheen (Masters of Sex) , ovvero il demone Crowley e l'angelo Aziraphale insieme a una ...

Turismo - “l’Italia è un museo a cielo aperto” - supera la Francia e continua a crescere Anche nel 2019 : Senza condivisione COMUNICATO STAMPA ALLA ITB DI BERLINO PROTAGONISTA L’ITALIA MENO NOTA, MA RACCONTATA MEGLIO “Il brand Italia va supportato da una strategia di comunicazione ancora più forte, sia per le mete già consolidate, la cui conoscenza all’estero è data spesso già per assodata, che per quelle meno battute. È determinante concentrarsi sulla comunicazione, che deve essere uno strumento per promuovere la Penisola: per questo è importante ...

Le migliori bAnche per gli italiani - regina N26 : N26, fondata nel 2013, non ha filiali fisiche ma offre prelievi ATM gratuiti in tutto il mondo. Ha raccolto 160 milioni di dollari tramite un finanziamento guidato da Tencent e dalla divisione ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica verso le Strade BiAnche : lo Squalo cerca segnali verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale: lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

GEO-FINANZA/ La sfida di Francia e Germania all'Ue chiama in causa Anche l'Italia : La proposta vincola al rispetto delle regole la possibilità di accedere alle risorse. E sull'industria Berlino rilancia il ruolo dello Stato nell'economia

Morte Luke Perry : Italia 1 lo omaggia con i Simpson - Fox (Anche) con i Griffin : Gli omaggi per Luke Perry sono molteplici. La notizia della sua scomparsa all'età di 52 anni colta nel tardo pomeriggio di ieri ha sorpreso tanti e la televisione vuole rendere omaggio all'attore come può.Ad esempio Italia 1 oggi, nel primo pomeriggio, ha trasmesso una puntata dei Simpson in cui Perry ha avuto una sua esperienza di doppiatore e guest star - nella versione originale del cartone di Matt Groening - in cui fu Telespalla Luke ...