Addio a Jerry Merryman l’inventore della calcolatrice tascabile

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Oggi la triste notizia è stata diffusa dalla famiglia, ultimo saluto per, l’ingegnere elettrotecnico statunitense che brevetto’ il primo modello dinel 1967. Il ricercatoreTexas Instruments rivoluzionò l’apprendimento e lo studiomatematica con la sua invenzione.è morto, lo scorso 27 febbraio, in un ospedale di Dallas per le complicazioni di un’insufficienza cardiaca e renale, dopo un intervento chirurgico per un pacemaker, come ha precisato la famiglia al “New York Times” che oggi pubblica la notiziascomparsa.Lo sviluppo di unadigitale portatile avvenne nei laboratori Texas Instruments nel 1967, anno in cui venne ultimato il prototipoCal-Tech, il cui brevetto fu registrato a nome di Jack Kilby (il futuro Premio NobelFisica nel 2000 per aver ...

sherlock5stelle : Addio a Jerry Merryman, inventore della calcolatrice tascabile : -