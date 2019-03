Torna in scena a Milano “Aggiungi un posto a tavola”

ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ha 45 anni, ma non li dimostra, "Aggiungi una tavola",dal 6 al 31 marzo 2019 al Teatro della Luna. Un successo planetario che non conosce età per la commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini con Jaja Fiastri (tre protagonisti insuperati di un'epoca leggendaria per il teatro italiano), con le musiche di Armando Trovajoli che hanno incantato intere generazioni, liberamente ispirata a "After Me The Deluge" di David Forrest e prodotta da Alessandro Longobardi per OTI-Officine del Teatro Italiano e Viola Produzioni. Rappresentata per la prima volta nel 1974 è considerata ormai un classico della storia del teatro italiano e da 40 anni viene rappresentata in tutto il mondo; fu un successo senza precedenti, con centinaia di migliaia di spettatori entusiasti, affermandosi anche sullainternazionale con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori.

