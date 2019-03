Samsung Fold pieghevole | prezzo e scheda tecnica Le caratteristiche

Il primo grande difetto del Samsung Galaxy Fold : piega in evidenza sul display - pronta la sostituzione? : Prime vere ombre per il Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non sarebbe perfetto e mostrerebbe una bella piega in evidenza dopo un determinato uso: in particolar modo, dopo circa 10.000 tra chiusure e aperture del device, il display del telefono apparirebbe segnato e pure irrimediabilmente. La notizia che riguarda il grave problema non è ufficiale ma ufficiosa e trapelata anche attraverso il sito BGR. Qualcuno potrebbe pensare che ...

Galaxy Fold non basta - Samsung studia altri tipi di smartphone pieghevoli : (Foto: Samsung) Dopo l’annuncio del suo smartphone Galaxy Fold, Samsung non ha intenzione di interrompere lo sviluppo dei dispositivi con schermo pieghevole, anzi: potrebbe avere già in cantiere altri due modelli pensati per seguire a stretto giro l’uscita di quello annunciato a fine febbraio. Lo ha riportato Bloomberg, secondo le cui fonti la casa coreana avrebbe intenzione di esplorare diverse tipologie di gadget con schermo ...

Samsung starebbe lavorando ad altri due pieghevoli con soluzioni differenti - mentre difende il Galaxy Fold : Non solo Galaxy Fold. Samsung starebbe lavorando a due nuovi dispositivi pieghevoli alla ricerca di un iniziale vantaggio nel settore: uno con display a conchiglia e uno con schermo pieghevole verso l'esterno. L'articolo Samsung starebbe lavorando ad altri due pieghevoli con soluzioni differenti, mentre difende il Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Dopo il Samsung Galaxy Fold altri due smartphone pieghevoli pronti per imitare il Huawei Mate X? : Dopo il Samsung Galaxy Fold non stupisce affatto che la strada degli smartphone pieghevoli sia stata del tutto spianata e dunque si parli già di seconda generazione per i particolari modelli con schermi flessibili. Proprio Samsung non starebbe perdendo tempo e avrebbe in cantiere altri due esemplari per la nuova gamma, anche se molto diversi tra loro, forse prototipi da passare al vaglio anche a seguito della risposta del mercato. La notizia ...

Samsung Fold pieghevole : prezzo e scheda tecnica. Le caratteristiche : Samsung Fold pieghevole: prezzo e scheda tecnica. Le caratteristiche Samsung pieghevole, ecco quanto costa Sarà disponibile a partire dal 3 maggio 2019 al prezzo di circa 2mila euro il nuovo Samsung Fold. L’azienda coreana si prepara a dare uno scossone al mercato con il suo device pieghevole. Samsung Fold: un Galaxy pieghevole L’attesa è finita, Samsung – contestualmente al nuovo S10 – ha presentato il suo Galaxy Fold, con ...

LEGO lancia il suo Pop-Up Book prendendo in giro il Samsung Galaxy Fold : Si chiama LEGO Fold ed è la "risposta" di questo popolarissimo gioco ai nuovi smartphone pieghevoli e in particolare al Samsung Galaxy Fold L'articolo LEGO lancia il suo Pop-Up Book prendendo in giro il Samsung Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime custodie di Spigen per il Samsung Galaxy Fold : Spigen ha pubblicato tre mockup di custodie dedicate al nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano, il Samsung Galaxy Fold L'articolo Ecco le prime custodie di Spigen per il Samsung Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Screenshot smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold : La migliore guida per fare uno Screenshot con lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold l’ultimo telefono pieghevole nato in casa Samsung

Il CEO di Huawei critica il design del Samsung Galaxy Fold mentre Xiaomi non lancerà a breve uno smartphone pieghevole : Nel corso di una recente intervista rilasciata allo staff di Business Insider, il CEO di Huawei ha criticato il design del Samsung Galaxy Fold L'articolo Il CEO di Huawei critica il design del Samsung Galaxy Fold mentre Xiaomi non lancerà a breve uno smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Non piace affatto il Samsung Galaxy Fold al CEO di Huawei - le motivazioni : Il Samsung Galaxy Fold non sembra affatto piacere a Richard Yu, CEO di Huawei: il dispositivo, insieme al Mate X, è stato protagonista al MWC 2019 di Barcellona, segnando l'avvento dei primissimi smartphone pieghevoli, dopo anni di rumors, voci di corridoio e tanto fumo. Stando a quanto raccolto da 'gizchina.com', la scelta della rivale sudcoreana di puntare su un dispositivo costituito da un display esterno ed uno interno potrebbe non pagare, ...

Le principali particolarità del Samsung Galaxy Fold in questo video : Il Samsung Galaxy Fold sarà costosissimo (1980 dollari) e molto difficile da reperire nei negozi fisici ed online, per via delle scorte limitate (ve ne abbiamo parlato qui). Quale plus verrà effettivamente offerto ai futuri fortunati possessori di questo particolare dispositivo? Il video in calce potrà aiutare a chiarirvi un po' le idee. Il filmato, che vede per protagonista una versione animata del Samsung Galaxy Fold, mostra in azione le ...

Samsung illustra App Continuity e multitasking del Galaxy Fold in un nuovo video : Samsung Galaxy Fold è protagonista di un nuovo video che ne mette in risalto due funzioni in particolare: App Continuity e Multi-Active Window. L'articolo Samsung illustra App Continuity e multitasking del Galaxy Fold in un nuovo video proviene da TuttoAndroid.

Praticamente introvabile il Samsung Galaxy Fold : un altro evento ad aprile : Potrebbe risultare introvabile il Samsung Galaxy Fold, con scorte decisamente limitate, almeno all'inizio: secondo quanto riportato da 'The Verge', avremo modo di osservare più da vicino il dispositivo nel mese di aprile, visto che per il giorno 26 dovrebbe essere fissato un secondo evento, a margine del quale sarà possibile approfondire il discorso relativo al funzionamento vero e proprio dello smartphone pieghevole del colosso di Seul. Kate ...