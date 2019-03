Salvini e Di Maio mai così avversari

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Alle otto di sera in buvette alla Camera sbuca il ministro Danilo Toninelli: "Uno yogurt, grazie". Poi si guarda intorno, con aria stanca: "Sono venuto qui a rilassarmi un po'". È l'epilogo di una giornata vissuta al cardiopalma con i venti di crisi di governo che soffiano sempre più forti intorno alla Tav: Matteoe Luigi Dinon sono mai stati cosìPer la prima volta il ministro della Lega arriva a evocare lo show down: "Continuerò a fare il ministro in questa formazione a meno che i 'no' non diventino troppi. Vado fino in fondo", dice in tv all'ora di cena. Mezz'ora prima il capo politico M5s aveva tuonato: "Non sono disponibile a mettere in discussione il 'no'. Per noi i bandi devono essere sospesi proprio perché stiamo ridiscutendo l'opera, come previsto dal contratto". Mai lo scontro era arrivato pubblicamente a questo ...

