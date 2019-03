Renzi giura fedeltà a Zingaretti e si prende il merito di aver fatto ' esplodere' i 5

agi

(Di giovedì 7 marzo 2019) Matteo Renzi ha promesso lealtà al nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Onore a chi ha vinto, rispetto per il voto", ha affermato l'ex premier n un'intervista al Corriere della Sera, "vivo come una liberazione ilche ci sia un nuovo segretario. Tocca ad altri. Noi daremo una mano in modo leale e trasparente". "Sono stato leale con Bersani; perché non dovrei esserlo con Zingaretti?", si è chiesto Renzi, "le scissioni noi non le abbiamo fatte; le abbiamo subite". Renzi ha negato dipromosso una corrente all'interno dei dem pensando a una scissione: "Credo di essere tra i pochissimi adriunito i suoi e a dire: andate dove volete, l'unico momento in cui si è rischiata la spaccatura è stato la prima scorsa, quando una parte rilevante voleva fare l'accordo con i 5 Stelle e una parte no. Caduta questa ipotesi, io sono pronto a dare una mano. Il segretario è ...

