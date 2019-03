Mostra di gioielli in cera persa intitolata “UNA FAVOLA IN CERA”

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nuove attività in arrivo presso la Biblioteca comunale V. COLONNA.L’Associazione Accademia delle Arti dei Castelli Romani , che supporta il personale addetto nella gestione della struttura in virtù di una convenzione in atto con il Comune di Marino, ha programmato una serie di Corsi e attività a partire dal mese di Marzo 2019.Sabato 16 Marzo 2019 si terrà unadiin“UNAIN” fruibile per tutta la giornata dalle 11,00 alle 19,00, con l’inserimento di un laboratorio pomeridiano gratuito dalle ore 16,00 alle 19,00.Unache fonde l’arte con la lettura, dove i libri prendono vita grazie alle mani esperte dei nostri artisti, che trasformano le favole in. Ogni artista si è ispirato ad unaper dar vita al proprio lavoro ed ogni fiaba è stata rivisitata e trasformata in un’infinita di combinazioni ...

