Marotta e Wanda Nara | così Icardi va verso la tregua | ma non con Spalletti?

Inter : Marotta incontra Icardi e Wanda : Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. "Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Inter - Icardi e Wanda Nara incontrano Marotta : segnali positivi : L'Amministratore Delegato Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroIcardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione ...

L’Inter si muove - Marotta ha incontrato Icardi e Wanda Nara : Giornata importante in casa nerazzurra: potrebbe infatti sciogliersi il nodo Mauro Icardi. Questa mattina infatti l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato l’attaccante argentino e sua moglie-agente Wanda Nara, accompagnati dall’avvocato Paolo Nicoletti. A comunicare l’incontro avvenuto tra le parti è stata la società nerazzurra attraverso questa nota apparsa sul proprio profilo Twitter ...

Marotta incontra Icardi e Wanda : Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Inter - incontro Marotta-Icardi presente anche Wanda Nara : La telenova Icardi potrebbe essere a una svolta. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Inter : incontro Marotta-Icardi-Wanda Nara : In casa Inter continua a tener banco il caso Icardi. L’attaccante argentino ancora fuori per infortunio, ha incontrato, insieme alla sua agente nonchè moglie Wanda Nara, l’amministratore delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta. L’incontro è avvenuto con le intenzioni di chiarire la situazione che coinvolge il giocatore per trovare una soluzione che vada bene ad entrambe le parti. Ecco il comunicato ufficiale ...

Inter - Marotta ha incontrato Icardi e Wanda : "Si cerca una soluzione" : L?Amministratore Delegato Sport dell?Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroIcardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione ...

Inter - Wanda Nara e Icardi incontrano Marotta : L'Amministratore Delegato Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroIcardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione ...

Inter - Marotta incontra Icardi e Wanda : ... il club nerazzurro ha comunicato sul proprio profilo twitter ufficiale un comunicato breve, ma estremamente denso: "L'Amministratore Delegato Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella ...

Inter - Marotta incontra Icardi e Wanda Nara : ''Per trovare una soluzione'' : MILANO - Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Inter : Marotta incontra Icardi e Wanda : ANSA, - MILANO, 06 MAR - Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara,

Inter - Icardi e Wanda incontrano Marotta : "Si cerca una soluzione" : L?Amministratore Delegato Sport dell?Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroIcardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione ...

Caso Icardi – Marotta incontra Mauro e Wanda Nara : la comunicazione del club nerazzurro : Mauro Icardi e Wanda Nara da Beppe Marotta: incontro in società tra le parti alla ricerca di una soluzione Non si è ancora risolto il ‘Caso Icardi’ che ormai da tempo sta facendo vivere all’Inter un periodo non troppo sereno, con tante polemiche e critiche. Dopo la comunicazione del calciatore argentino di non essere presente per il prossimo impegno della squadra nerazzurra, arriva proprio dal profilo Twitter ufficiale ...

Tmw : Marotta incontra Wanda e si deciderà tutto - : Inoltre, Spalletti ha una atteggiamento più aggressivo, Ausilio più inespugnabile, solo Marotta sembra procedere verso una politica conciliatoria, ma non basta. E allora quello che alcuni hanno ...