L’assist di Conte a Di Maio | “La Tav non mi convince” Scontro M5s-Lega su bandi

(Di giovedì 7 marzo 2019) E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione suia lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Die Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a favore o contro la Tav, non nasconde pero' tutte le sue perplessita' sull'opera: "Nessun pregiudizio ideologico, emotivo, o ragioni tattiche", ma ieri al vertice notturno con i due vicepremier "ho espresso forti dubbi e perplessita' sulla convenienza di questa opera". Parole accolte con favore dal leader pentastellato, che ringrazia. Dopo il lungo vertice notturno che non ha prodotto risultati e una giornata convulsa di netta contrapposizione ...

