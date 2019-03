Eintracht Francoforte-Inter in TV e in streaming

Diretta Eintracht Francoforte-Inter ore 18.55 : dove vederla in tv e probabili formazioni : ...FRANCOFORTE- INTER LIVE SUL NOSTRO SITO Diretta TV - Eintracht Francoforte- Inter è in programma alle 18.55 alla Commerzbank Arena di Francoforte e sarà visibile in esclusiva in Diretta su Sky Sport ...

LIVE Eintracht Francoforte-Inter - DIRETTA Europa League : orario d’inizio - tv e streaming : Questa sera prenderanno il via gli ottavi di finale di Europa League 2019 e le due compagini italiane, Inter e Napoli, sono tra le favorite per la vittoria della competizione. I nerazzurri avranno di fronte i temibilissimi tedeschi dell’Eintracht Francoforte, squadra che ha segnato più gol di tutte tra i gironi e i sedicesimi. Sarà fondamentale per gli uomini di Spalletti mettere da parte il caso Icardi e cercare di segnare almeno un gol ...

Eintracht Francoforte-Inter - le probabili formazioni. Nerazzurri con Lautaro ma con Nainggolan ko - tedeschi senza Rebic : Si parte! Tutto è pronto per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2018/19. L’Inter sarà impegnata alle ore 18.55 alla Commerzbank-Arena contro i temibili tedeschi dell’Eintracht di Francoforte (che nel girone hanno regolato anche la Lazio) per provare a mettere in discesa una qualificazione tutt’altro che scontata. I Nerazzurri, infatti, sono reduci da un periodo quanto mai travagliato, divisi tra il ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

L’Inter nella tana dell’Eintracht Francoforte : la gara in esclusiva su Sky : L’Inter è arrivata a uno snodo fondamentale della propria stagione: perso, almeno momentaneamente il terzo posto in campionato e con la “grana Icardi” ancora da risolvere (in giornata il giocatore e la moglie-procuratrice Wanda Nara hanno incontrato Beppe Marotta), c’è l’occasione di proseguire il cammino in Europa League. I nerazzurri saranno infatti impegnati domani in […] L'articolo L’Inter nella tana ...

Eintracht Francoforte-Inter - le probabili formazioni : Spalletti perde Nainggolan : Alla Commerzbank Arena di Francoforte va in scena giovedì alle 18:55 l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte ed Inter. I tedeschi vogliono continuare a mantenere la propria imbattibilità in Europa League. I nerazzurri, invece, devono cercare di mettere da parte le polemiche legate al caso Icardi e la sconfitta in campionato contro il Cagliari. Non ci sono da registrare scontri diretti in tempi recenti tra le ...

Europa League : Eintracht Francoforte banco di prova per l’Inter. Quarti di finale alla portata del Napoli - a 1.48 con il Salisburgo : L’Inter è chiamata alla prova Eintracht Francoforte, per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Non è un buon momento per la truppa di Spalletti: nello scorso turno di campionato è arrivata la sconfitta con il Cagliari e, contemporaneamente, il sorpasso del Milan al terzo posto. L’Eintracht poi, è un avversario da prendere con le molle, specie in Europa League dove è ancora imbattuto e ha vinto 7 gare su 8. Il match si ...

Eintracht Francoforte-Inter - andata ottavi Europa League : giovedì partita in diretta tv su SkySport : Dopo la brutta sconfitta di Cagliari e il conseguente sorpasso da parte del Milan, la squadra nerazzurra è chiamata al riscatto immediato al Waldstadion di Francoforte (oggi Commerzbank Arena) in occasione di Eintracht-Inter, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:55. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky (canale SkySport 1) e in diretta streaming su Sky Go. In un momento ...

Eintracht Francoforte-Inter : statistiche e probabili formazioni : L’imminente trasferta di Europa League a Francoforte porta con sé tanti ricordi e suggestioni legate alle sfide dei nerazzurri contro formazioni tedesche.Inevitabile correre con la mente alla finale di Champions League del 2010 a Madrid, al 2-0 contro il Bayern Monaco firmato Milito.Precedenti e statistiche del MatchMa anche l’ultimo confronto con i bavaresi, nella stagione successiva, regalò un’incredibile gioia: il 15 ...

Europa League - Eintracht Francoforte senza Rebic nella sfida contro l’Inter : Europa League, l’Eintracht Francoforte non potrà contare su Rebic nell’incontro di giovedì contro l’Inter di Spalletti L’Eintracht Francoforte dovrà fare a meno dell’attaccante Ante Rebic nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter in programma giovedì in Germania, il croato è infatti volato a Belgrado per curare il ginocchio destro. Rebic, 25 anni, si è infortunato nella ...

Inter - Icardi dice no a Spalletti : salterà anche l'Eintracht Francoforte : MILANO - Nessun riavvicinamento tra Mauro Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante argentino ha spiegato di ...