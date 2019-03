Dritto e Rovescio | al via su Rete 4 il programma condotto da Paolo Del Debbio

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio a DM : «Contento di ricominciare - ma non è una rivincita. Le accuse di populismo? Io non cambio - mi scaldo a contatto con la gente» : Paolo Del Debbio Spazio al confronto, possibilmente senza filtri. E niente comizi. Stasera, su Rete4, Paolo Del Debbio torna a raccontare la politica e l’attualità a modo suo, con l’attenzione rivolta alle istanze sociali e ai problemi di tutti i giorni. In Dritto e Rovescio, il nuovo programma da lui condotto in prime time, il professore toscano metterà i politici a confronto con un pubblico selezionato in base ai temi della puntata ...

