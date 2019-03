Animali | WWF | a Maratea salvata una tartaruga che aveva ingerito l’involucro di plastica

Animali - WWF : convivere con gli orsi polari è possibile : “Il cambiamento climatico non aumenta solo il rischio di estinzione per le specie, ma anche i possibili conflitti tra fauna selvatica e uomo. Gli Animali cercano nuove risorse per adattarsi alla rapida diminuzione degli habitat, e spesso le risorse più facili da trovare sono negli insediamenti umani. A Roma accade con i gabbiani, in Russia -alcuni giorni fa- circa cinquanta orsi polari hanno invaso la città di Belushya Guba, ...

Animali - Wwf : “Salvata una piccola tartaruga spiaggiata dalla mareggiata in Puglia” : Ieri pomeriggio, domenica 24 febbraio, Federico stava portando i suoi cani a passeggio nel litorale vicino a Torre A Mare, in provincia di Bari, quando si è accorto che una piccola tartaruga si trovava esanime, immobile e spiaggiata a causa della forte mareggiata dei giorni scorsi. “Già due anni fa, il 24 dicembre, la sessa persona ci aveva permesso di salvare un’altra tartaruga- ha raccontato Fabrizio Stagnani, volontario del Centro Recupero ...

Animali - il Wwf : “Servono maggiori sforzi per salvare le tigri - le aree del Sud-Est Asiatico sono più a rischio” : In occasione della terza conferenza dedicata alla valutazione del programma di azione globale per le tigri, i governi coinvolti nella tutela dei grandi felini hanno espresso l’urgente necessità di sopperire alle cruciali lacune di gestione di alcune aree in cui si trova la tigre, in particolare nel Sud-Est Asiatico. Questa conferenza è l’ultimo passo del processo iniziato nel 2010 con il Vertice per la tigre di San Pietroburgo, dove 13 ...

Animali - WWF : buone notizie dal Parco d’Abruzzo - nel 2018 nati 11 cuccioli : Il WWF Italia accoglie con soddisfazione e speranza i risultati del monitoraggio delle femmine con cuccioli, che ogni anno il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) svolge sulla popolazione di Orso bruno marsicano. Come riportato dal Parco “Sono almeno 4 le femmine che si sono riprodotte nel 2018 e 11 i cuccioli contati in totale”. Un dato importantissimo e che fa ben sperare, soprattutto se si considera che nell’anno appena passato è ...

Animali : 2 droni alle guardie WWF per difendere i lupi : Con la campagna di raccolta fondi “SOS Natura d’Italia”, lanciata dal WWF Italia nel 2017 a difesa del lupo, sono stati raccolti 63.000,30 euro. Proprio il lupo, una delle specie simbolo della biodiversità italiana continua ad essere in pericolo a causa del bracconaggio, degli incidenti stradali e dalle continue richieste di legalizzarne gli abbattimenti. Grazie al sostegno dei tanti donatori i fondi sono stati destinati alle attività di ...

Animali - WWF : tribunale di Reggio Calabria condanna bracconieri : “Il tribunale di Reggio Calabria (sez. G.I.P. – GUP) ha reso nota la sentenza emessa lo scorso 21 dicembre, in sede di giudizio abbreviato, che chiude il primo grado di giudizio a carico di otto persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere, con proiezione transnazionale, finalizzata al traffico illecito di esemplari di volatili protetti e particolarmente protetti con lo scopo di alimentare il mercato illegale ...

Ambiente - Wwf : “Il 2018 è stato un anno difficile - ma ci sono 10 buone notizie per natura e Animali” : Dieci buone notizie del 2018 per natura e animali. A raccontare le storie di successo dell’anno appena trascorso, un anno difficile per l’Ambiente, è il Wwf, che sollecita comunque la necessità di “una svolta su clima e biodiversità”. La prima buona notizia riguarda il gorilla di montagna. sono oltre 1.000 gli individui di questa specie allo stato selvatico, soprattutto nel Parco nazionale dei vulcani Virunga nella ...

Wwf : Animali selvatici diminuiti del 60% in 44 anni : La natura non va data per scontata. A lanciare l'allarme è il Wwf che nel suo report annuale "Living Planet" rivela che gli animali selvatici sono diminuiti del 60% tra il 1970 e il 2014. Le cause sono molteplici ma tutte riconducibili alla pesante mano dell'uomo, a partire dalla distruzione degli habitat per l'agricoltura intensiva, l'estrazione mineraria, l'urbanizzazione che spingono alla deforestazione, all'esaurimento o ...