Tony Adams sbeffeggia Ramsey e la Juventus | “ha scelto di andare in un club inferiore

(Di mercoledì 6 marzo 2019)ha parlato del centrocampista dell’Arsenal, il quale dovrebbeallanella prossima stagione, ex difensore e capitano dell’Arsenal, ci è andato giù duro controe la sua scelta dia giocare allando ilbianconero. L’ex centrale ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK: “? Giusto che voglia provare una nuova esperienza, ma lui è troppo bravo per essere lasciatoe per non giocare all’Arsenal per sempre. Poi, ad essere onesti, perché dovrebbealla? Parliamo di unpiù piccolo dell’Arsenal. È quello che ho sempre sentito, anche se qualcuno la pensa diversamente…”L'articoloe la: “hadiin unall’Arsenal” ...

