Sette Ultramaratone in sette giorni | svelata a Roma la 5ª edizione di Keep Clean and Run+

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019)inlungo il Po dal Monviso al Mar Adriatico: è questa la nuova sfida diand(KCR+), l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering) giunto alla quintaed evento centrale italiano della campagna europea “Let’sUp Europe!”.Dopo aver percorso nelle precedenti edizioni il nord, centro e sud Italia, e aver risalito lo stivale da Bari a Chioggia in bici nell’2018, il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta Roberto Menicucci, affronterà letappe della corsa dal 4 al 10 maggio prossimi.Il messaggio cheandvuole lanciare è sempre forte e chiaro: il littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra. E tutti possono fare due semplici gesti per combatterlo: evitare di abbandonare ...

quotidianopiem : Sette Ultramaratone in sette giorni: quinta edizione di Keep Clean and Run+ - solops : Sette Ultramaratone in sette giorni: quinta edizione di Keep Clean and Run+ -