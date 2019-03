Reddito di cittadinanza a Palermo | noi nullatenenti | serve lavoro

ilfogliettone

(Di mercoledì 6 marzo 2019) "Ildipuò essere utile se c'è onestà e correttezza, cosa che in Italia..." dice una signora. "Sì, sono per ildi, spero che ci siaper i giovani, anche per i meno giovani", chiosa un ragazzo. Il temuto assalto agli uffici postali per chiedere ildi, anon c'è stato. Negli uffici del capoluogo siciliano le attività si sono svolte regolarmente, con meno persone ad essersi presentate con i moduli di richiesta rispetto a quante immaginate alla vigilia."Per la prima volta vado a presentare ildi, sperando di trovare una cosa positiva, anche perché siamoe abbiamo bisogno di questo sussidio" dice un signore, e un altro: "Sono molto ottimista su questa cosa, ringrazio coloro che si sono occupati di mettere in moto questodi, almeno per le persone bisognose, ...

davidealgebris : Se sei Bibitaro, puoi fare Ministro Sviluppo. Se sei DJ, il Ministro Giustizia. Se non fai niente, Reddito di Citta… - serracchiani : Bugiardi! Nel decretone il governo M5s-Lega NON ha previsto l’aumento delle pensioni di invalidità! Una beffa: a pa… - AnnaAscani : Da un lato il reddito di cittadinanza. Dall’altro i bandi per “professionalità altamente qualificate” che lavorino… -