Murray | ' Non ho più dolore all' anca e vorrei tornare a giocare'

Andy Murray Non si arrende : 'Non sento più dolore - vorrei sicuramente tornare a giocare' : Si è detto e scritto tanto sul tema ed oggi un nuovo capitolo. Il tennista scozzese Andy Murray, ex numero 1 del mondo, si era sottoposto per la seconda volta a un intervento chirurgico all'anca un mese fa. Il due volte vincitore di Wimbledon, reduce da due anni molto difficili dal punto di vista fisico, aveva ...

Murray - nuova operazione all'anca : "Se non funziona - smetto di giocare" : A Melbourne prima del torneo l'ex numero 1 del mondo aveva annunciato il ritiro, spiegando che l'idea era di giocare un'ultima volta a Wimbledon, dove ha vinto due volte, nel 2013 e nel 2016, primo ...

Australian Open - Murray fuori al debutto : 'Non è detto che sia la mia ultima partita...' : "Non so se questa sarà la mia ultima partita: se lo è stata, è stata fantastica. Io so di poter dare ancora molto a questo sport , anche a costo di operarmi nuovamente senza aver garanzie. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato grande affetto". Così si è congedato Andy Murray dal pubblico di Melbourne , ...

Australian Open 2019 - Andy Murray esce di scena ma non vuole arrendersi : “So di poter dare ancora tanto - non voglio rinunciare” : Ci ha provato Andy Murray. Il campione scozzese, ex numero 1 del mondo del tennis, è uscito di scena nel primo turno degli Australian Open 2019 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (5) 6-7 (4) 6-2 in 4 ore e 14 minuti di partita. Una lotta contro il suo avversario e probabilmente anche contro se stesso, dopo l’annuncio del ritiro, che lui vorrebbe fosse a Wimbledon. Con tre titoli Slam ...

Australian Open – Murray Non perde il sorriso : lo sfottò all’asociale Kyrgios diventa virale [FOTO] : Andy Murray torna a sorridere, nonostante l’annuncio del possibile ritiro: il tennista scozzese prende in giro Kyrgios prima degli Australian Open e lo sfottò diventa virale Nei giorni scorsi, nel corso di una triste conferenza stampa, Andy Murray ha annunciato il suo probabile ritiro dal tennis entro Wimbledon. Il tennista scozzese ha spiegato che, a causa dei continui e inrisolti problemi all’anca che durano da oltre un anno, ...

La stampa italiana sul ritiro di Murray - Scanagatta - Crivelli - Clerici - Semeraro - Azzolini - . Seppi invece suona la nona - Viggiani - : Sir Andy si ferma qui , Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport, Quelle lacrime, cosa umane perché svelano i tormenti del cuore, moltiplicano la tristezza. La sua personale, perché abbandonare il ...

Murray Non ce la fa più : "Troppo dolore - mi ritiro" : A questo si aggiungono 45 titoli totali, due ori olimpici e 41 settimane da numero uno del mondo, ma soprattutto l'ammirazione per un ragazzo semplice di Dunblane, che da piccolo scampò alla famosa ...

Tennis - Andy Murray annuncia in lacrime il suo ritiro : “Non posso continuare così” : “Non posso continuare così”. In una conferenza stampa shock a Melbourne, l’ex numero 1 del mondo Andy Murray ha confermato che prenderà parte agli Australian Open al via lunedì – torneo dove ha raggiunto per 5 volte la finale – ma ha anche annunciato che a causa del persistere del dolore all’anca ha deciso di chiudere la sua carriera e spera di riuscire a farlo sull’erba di Wimbledon, dove ha trionfato nel 2013 e ...

Il golfista Rose a Murray : "non mollare" : ANSA, - ROMA, 11 GEN - "Ti vogliamo a Wimbledon. Non mollare, leggenda". Justin Rose, numero 1 del golf mondiale, celebra i successi di Andy Murray e lo invita a non gettare la spugna. Lo scozzese, ...

Andy Murray si ritira. Non ho mai tifato per lui - ma le sue lacrime mi hanno commosso : Andy Murray lascai il tennis dopo Wimbledon, a luglio di quest’anno. Lo stesso campione scozzese ha annunciato, fra le lacrime, la sua decisione obbligata. “L’anca fa troppo male, impossibile andare oltre”, già difficile arrivare fino a Wimbledon, aggiungo io, per congedarsi, torneo dopo torneo, senza scalfire il ricordo del campione che fu. Il quarto dei Big Four del tennis dunque, a soli 32 anni (li compirà il 15 maggio), lascerà. Il posto che ...

Tennis - Murray si ritira 'Troppo dolore - non posso andare avanti' : MELBOURNE - Andy Murray alza bandiera bianca. Lo scozzese, già numero uno del Tennis mondiale, in una conferenza stampa shock a Melbourne, alla vigilia degli Australian Open, ha annunciato che a causa ...

Murray annuncia il suo ritiro in lacrime : 'Non posso continuare' : Andy Murray si arrende. Lo scozzese, già numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il ritiro a fine stagione. "Spero di arrivare fino a Wimbledon", ha annunciato il campione alla vigilia degli ...

Murray shock : "Non posso continuare" : Andy Murray dice basta. In una conferenza stampa shock a Melbourne, il campione scozzese ha confermato che prendera' parte agli Australian Open al via lunedi' - torneo dove ha raggiunto per 5 volte la ...