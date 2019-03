La quaresima del reddito di cittadinanza. Sollievo fra i 5 stelle per l'avvio ordinato. Card da Pasqua alle Poste : Negli uffici postali non ci sono state lunghe code né attese infinite, i Caf non sono stati presi d'assalto e le procedure via Internet, con eccezione di un intoppo durato un paio d'ore, non hanno registrato criticità particolari. È scivolato via così, in maniera ordinata, il d-day del reddito di cittadinanza, con l'avvio della presentazione delle domande.I numeri li ha dati Luigi Di Maio: seimila richieste online, ...