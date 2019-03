Formula 1 | Williams | Paddy Lowe lascia per motivi personali Solo una pausa?

Formula 1 - Kubica sui primi test Williams : 'Non un buon inizio - è preoccupante' : " inizio non perfetto", così un perplesso Robert Kubica ha definito il suo debutto nei test di Barcellona ma soprattutto ha cominciato a delineare la difficile situazione della Williams , team che ...

Formula 1 – Claire Williams ed i guai della scuderia britannica : “imbarazzante quanto sta accadendo” : Formula 1 – Claire Williams ha provato a spiegare quanto sta accadendo in seno al team che è in palese ritardo rispetto agli altri La Williams sta vivendo un inizio di stagione in Formula 1 quantomeno concitato. Il team è in netto ritardo rispetto alla concorrenza nella preparazione della monoposto in vista dell’esordio nel Gp di Melbourne e Claire Williams ha tentato di spiegare quanto sta accadendo ai microfoni di Sky ...