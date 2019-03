huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Squadra che vince non si cambia. Dopo tanto parlare, nei corridoi della politica, Cdp - azionista di maggioranza tramite Fintecna di- hato Giampierocome presidente e Giuseppecome amministratore delegato.L'azionista Cdp indica per Italgas il nome di Alberto Dell'Acqua come nuovo presidente. Per Paolo Gallo arriva laalla guida operativa dell'azienda come amministratore delegato. Per Snam l'indicazione è ladi Marco Alverà arriva nel ruolo di amministratore delegato e l'indicazione di Luca Dal Fabbro come presidente.

HuffPostItalia : Cdp conferma Massolo e Bono in Fincantieri - ItalianPolitics : Per saperlo: a favore della conferma di Bono, il MEF, Cdp, i sindacati, i governatori di Liguria e Friuli-Venezia G… -