AOU Sassari | Pronto soccorso | una nuova organizzazione dei percorsi

Tumori - doppio calvario per le pazienti dell' AOU di Sassari : Sassari . Liste d'attesa infinite, pazienti costrette a spostarsi a Nuoro o nella Penisola per fare un intervento chirurgico, difficoltà ad avere i farmaci per la chemioterapia, e addio al filo diretto ...

Sassari - Natale in tenda per ex vigilanti AOU e Ats : 'Vogliamo salvare il posto di lavoro' : Niente Messa di Natale in piazza d'Italia a Sassari, per i 50 dipendenti in presidio permanente. I lavoratori della vigilanza ospedaliera sono giunti alla prima settimana di presidio permanente e diciannovesimo diurno. Nella giornata di domenica è giunta la solidarietà del sindaco, Nicola Sanna e del consigliere regionale Antonello Peru. Niente Messa di Natale in piazza d'Italia A nulla è valso l'appello di Stefano Maiore, portavoce dei ...