Virus Hiv scomparso dopo trapianto di cellule staminali

Hiv - secondo caso al mondo di paziente guarito dopo trapianto di midollo osseo : “Da 19 mesi stop segnali del Virus” : Da 19 mesi non ci sono più stati segnali di presenza del virus Hiv. Per la seconda volta nella storia, un paziente affetto da Aids sembra essere stato curato dall’infezione. La notizia è riportata dalla rivista scientifica Nature che spiega come la persona, in cura a Londra, è in recesso dalla malattia dopo aver terminato il trattamento. Sono passati circa 12 anni dal primo caso di paziente curato a Berlino. Così come più di un decennio ...

Eliminato il Virus dell'Hiv da un paziente. La notizia sulla rivista Nature : "È il secondo caso al mondo" : Per la seconda volta da quando è scoppiata l'epidemia legata all'Hiv, il virus che causa l'Aids, un paziente a Londra sembrerebbe essere stato curato dall'infezione: lo riporta la rivista scientifica Nature, circa 12 anni dopo la notizia del primo paziente curato.Sebbene il paziente sia rimasto finora in remissione per 18 mesi, i ricercatori britannici guidati da Ravindra Gupta, virologo all'University College London, avvertono che ...

L'arma made in Italy contro l'Aids : un vaccino italiano riduce la carica del Virus Hiv : 'l'Aids non esiste più', tutte le bufale sull'hiv smontate dalla scienza 1 dicembre 2018 La somministrazione del vaccino italiano Tat a pazienti in terapia antiretrovirale , Cart, si è rivelata capace di ridurre drasticamente il 'serbatoio di virus latente' ...