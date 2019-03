Roma | Di Francesco | Futuro? Non conta Importante è qualificarci

Di Francesco : 'Con il Porto la gara della vita. Il mio futuro? Conta solo che Roma passi' : 'Tutto è possibile, i ragazzi sanno che devono essere preparati a giocare da un momento all'altro. Non sanno la formazione, abbiamo preparato la partita con tutti, non dirò chi giocherà domani perché ...

Di Francesco : Per Roma partita della vita : ANSA, - Roma, 05 MAR - "Giustamente Conceiçao chiede ai 'suoi' di non avere fretta, noi dobbiamo essere bravi a difendere questo gol per poi ripartire. Fondamentale sarà fare una grande fase difensiva,...

Calcio : Champions. Di Francesco importante la Roma - non mio futuro : "Il mio futuro legato alla qualificazione? E' normale che i risultati facciano parte del percorso di un allenatore" le affermazioni allenatore Roma.

Di Francesco - futuro? Conta Roma passi : ANSA, - Roma, 5 MAR - "Da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma è sempre stato un momento difficile per me ma voglio dire a tutti che domani gioca la Roma e l'interesse dei tifosi è che ...

Champions : Porto Roma. Di Francesco : 'Conta passare il turno' : "Da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma è sempre stato un momento difficile per me ma voglio dire a tutti che domani gioca la Roma e l'interesse dei tifosi è che domani la Roma passi ai ...

Di Francesco : 'Con il Porto deve essere la partita della vita. Non sarà il mio match - ma quello della Roma' : 'Tutto è possibile, i ragazzi sanno che devono essere preparati a giocare da un momento all'altro. Non sanno la formazione, abbiamo preparato la partita con tutti, non dirò chi giocherà domani perché ...

Porto Roma - Di Francesco e Perotti LIVE in conferenza stampa : ... probabili: Manolas ok, Pastore out Leggi su Sky Sport l'articolo Porto-Roma, probabili: Manolas ok, Pastore out - di ninocr 3 minuti fa Anche Diego Perotti ha parlato a Sky Sport 24: "Sono ...

Porto-Roma conferenza Di Francesco : “Gioca la squadra non il tecnico” : Porto-Roma conferenza DI Francesco – La decisione definitiva arriverà dopo la partita di Champions contro il Porto, ma intanto su Eusebio Di Francesco pesa il verdetto degli esperti. La sconfitta della Roma nel derby ha lasciato segni evidenti anche nelle valutazioni dei maggiori analisti di vicende giallorosse, per i quali il tecnico abruzzese è quello […] L'articolo Porto-Roma conferenza Di Francesco: “Gioca la squadra non il ...

Roma – Di Francesco mette da parte il suo futuro - solo la Champions nella testa dell’allenatore : “non è la mia partita” : Eusebio Di Francesco e Diego Perotti protagonisti della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma “Voglio riportare l’attenzione sulla Roma, non sul futuro di Di Francesco. L’interesse del Romanista è che domani la Roma passi. Il mio pensiero non va a me stesso, ma ai ragazzi e alla grande partita che possono fare. Domani non gioco io, non è la partita ...

Roma - Di Francesco prepara le dimissioni : Secondo quanto riportato da Centro Suono Sport , Eusebio Di Francesco domani sera si dimetterà a prescindere. Una scelta maturata dopo il derby a causa pure dei comportamenti di qualche singolo ...

