«La difesa è sempre legittima» | alla Camera via libera alla riforma Salvini In tensione

Legittima difesa - Anm : “Bene il rinvio della riforma. Speriamo sia per sempre - non serve”. Ma Bongiorno : “Si farà” : Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa” è una buona notizia, Speriamo che sia sine die”. L’Associazione nazionale magistrati, dopo la notizia che Matteo Salvini ha accettato di far slittare l’intervento, anche alla luce delle forti tensioni dentro i 5 stelle sul tema, si è schierata ancora una volta contro il provvedimento. “Noi vogliamo che la riforma non si faccia”, ha ...