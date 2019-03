Fake news e radical chic ai tempi di Giacomo Matteotti

Una “tempesta emotiva” di gelosia attenua l’omicidio? No - è una Fake news : Sta facendo molto discutere una sentenza pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena a un uomo reo confesso dell’omicidio di una donna conosciuta appena un mese prima. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione (in maniera molto semplicistica, come

M5S : "Fake news di Repubblica Spese folli? Quei dati sono falsi" : Il Blog delle Stelle chiede le scuse di Repubblica dopo l'articolo “Le Spese folli dei parlamentari M5S. Dai 17.000 euro di telefono di Paola Taverna ai 27.000 di benzina di Barbara Lezzi” Segui su affaritaliani.it

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 Fake news : ‘Di Maio si è autoproclamato capo politico del M5S per i prossimi 9 anni?’ : E’ vero che Luigi Di Maio si è autoproclamato capo politico del Movimento 5 Stelle per i prossimi nove anni, cioè per un totale di 10 anni? E’ vero che il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino farà un referendum italiano o piemontese, pro o contro il Tav in concomitanza con – o addirittura prima – delle elezioni europee e di quelle amministrative in Piemonte? E’ vero che Piercamillo Davigo ha ...

Fake news ad alta velocità. M5S avvisa Salvini : il Tav Torino-Lione non si farà. Conte cerca la quadra : "Credo che il Governo stia andando verso quella direzione", lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Ci sono posizioni differenti nel governo ma credo che ci sarà un'evoluzione ...

La più longeva delle Fake news nacque in una tomba egizia ed è dura a sparire : ... il faraone bambino vissuto oltre 33 secoli fa, fu un evento mediatico senza precedenti nel secolo scorso, al punto che la febbre dell'antico Egitto travolse il mondo intero. L'autore dell'...

Europee : Ue - più impegno da piattaforme web contro Fake news : In precedenza aveva annunciato che un archivio paneuropeo per la pubblicità politica sarà disponibile a marzo 2019. Il rapporto fornisce un aggiornamento sui casi di interferenza da parte di paesi ...

I Gilet gialli hanno spianato la strada alle Fake news - nuovo terreno di scontro alle prossime Europee : Due anni fa non c'erano i Gilet gialli (che si preparano al sabato n.16 e non si sa mai come andrà a finire: la settimana scorsa è toccato a Clermont Ferrand, capoluogo dell'appartatissima Alvernia finire a ferro e fuoco) con tutte le loro teorie complottiste e le fake news diffuse a piene mani, ma all'Eliseo, nell'entourage di Macron (almeno quel pezzo che non ha abbandonato la nave, dall'ex ministro degli Interni Collomb al ...

Malattie rare : indagine Omar - ancora troppe Fake news : Gli italiani non hanno le idee chiare sulle Malattie rare, a partire dalla loro definizione epidemiologica: più della metà pensa che colpiscano una persona su 100, mentre la soglia fissata per la definizione di rarità è una ogni 2.000. Quasi tutti ritengono che le Malattie rare siano di origine genetica, ma poco più della metà del campione pensa anche che possano essere sessualmente trasmissibili. E’ quanto emerso dall’indagine ...

Contro le Fake news. Valutare l'immigrazione con sguardo scientifico : La scienza 'non è democratica', cioè non può lasciarsi confondere e piegare dalle opinioni di una parte, anche maggioritaria, della società. Un recente documento dell'Organizzazione mondiale della ...

Fake news - come possono influenzare le prossime elezioni europee : Gli esperti non hanno dubbi: il pericolo numero uno per il voto europeo di maggio è quello rappresentato dalladisinformazione. Ovvero dai “bot automatizzati” (“bot” sta per “robot”), a volte organizzati persino da Governi stranieri, che già in passato hanno influenzato il dibattito online e le conversazioni sui social, in innumerevoli occasioni, dalle polemiche italiane sui migranti al voto ...

Flop degli exit poll : quando il sondaggio diventa "Fake news" : I sondaggi sono uno strumento fondamentale per cogliere i cambiamenti di umore dell'elettorato. Quelli effettuati all'uscita...

Elezioni Sardegna - bufera sugli exit poll. Pd e FI attaccano la Rai : soldi buttati per Fake news : È bufera sugli exit poll Rai per le regionali in Sardegna. Diffusi ieri sera dopo la chiusura dei seggi, alle 22, davano Cristian Solinas e Massimo Zedda testa a testa. Ma il giorno dopo il quadro è ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 Fake news : è vero che contro i Renzi si è scatenata la ‘giustizia a orologeria’? : E’ vero, come dice Luigi Di Maio, che il quesito sottoposto agli iscritti della piattaforma Rousseau era lo stesso su cui dovevano decidere i senatori della Giunta per le immunità? E’ vero come dice il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che la analisi costi – benefici disposta da Danilo Toninelli e realizzata dal professor Marco Ponti sul Tav è superata perché l’Europa ha deciso di pagare praticamente ...

Tim Cook invitato in Canada per parlare di «Fake News» - : Anche se Mark Zuckerberg non crede di essere responsabile nei confronti del Parlamento del Regno Unito, lo è rispetto ai miliardi di utenti di Facebook in tutto il mondo. Si tratta di problemi che le ...