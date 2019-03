Champions in tv | le partite di stasera

Champions League - ritorno ottavi di finale : partite oggi in diretta su Sky : oggi, martedì 5 marzo 2019, torna la Champions League con le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. In programma due sfide, quella tra Real Madrid e Ajax e quella che contrappone Borussia Dortmund e Tottenham. Entrambi i match saranno visibili solo su Sky, a pagamento (domani sarà il turno della Roma contro il Porto) con calcio di inizio alle ore 21. Disponibile anche il live streaming su Sky Go. Possibile seguire gli incontri ...

Palinsesto Champions League 2018-19 Rai : partite in diretta TV : Palinsesto Champions League 2018-19 Rai: partite in diretta TV diretta streaming e TV Champions League 2019 sulla Rai, le partite La Rai ha siglato un accordo con Sky riguardante il Palinsesto Champions League 2018-19. L’accordo le consentirà di trasmettere in chiaro le partite della prossima stagione della competizione europea. Sarà trasmessa in prima serata la miglior partita che coinvolga un’italiana nel turno di mercoledì. ...

Champions League 2019 - orari e partite della settimana. Come vederle in tv e streaming. I match visibili in chiaro sulla RAI : Torna l’appuntamento con la Champions League di calcio 2019: vanno a completarsi gli ottavi di finale, con le partite di ritorno (divise ovviamente in due settimane diverse, con appuntamenti al martedì e al mercoledì). Tra domani e dopodomani in scena quattro incontri: andiamo a scoprire gli orari e le partite della settimana, Come vedere in TV e in streaming le sfide. Martedì 5 marzo 2019 21.00 Real Madrid-Ajax (andata 2-1) in tv su Sky ...

Champions League calcio 2019 - orario e programma delle partite della settimana. Come vederle in tv e streaming : Nella stessa settimana in cui andrà in scena l’andata degli ottavi di Europa League si giocherà il ritorno dei primi quattro ottavi della Champions League: per l’Italia sarà in campo la Roma. Si inizierà domani sera con le sfide tra Real Madrid e Ajax, con gli spagnoli che all’andata hanno espugnato il campo degli olandesi per 2-1, mentre nel match tra Borussia Dortmund e Tottenham gli inglesi partiranno dal 3-0 dei primi 90 ...

Atletico-Juve - Cabrini : “in Champions le partite durano 180 minuti” : “In Champions League le partite durano 180 minuti, come ha fatto 2 gol l’Atletico Madrid così può fare anche la Juventus, allo Stadium può succedere di tutto”. Sono le dichiarazioni di Antonio Cabrini all’Adnkronos che commenta così la sconfitta della Juventus nell’andata degli ottavi di Champions League. “E’ chiaro i bianconeri si devono imporre, fare la gara, mentalmente la squadra sarà molto più ...