Tornado in Alabama | il bilancio è di 23 morti

(Di lunedì 4 marzo 2019)È di almeno 23ilprovvisorio delche ha colpito in queste ore l’. Distrutte case prefabbricate e sradicati alberi, tra le vittime ci sarebbero anche due bambini. Le autorità americane hanno esteso l’allerta meteo in Georgia, Florida e South Carolina. Secondo quanto riferisce la Cnn, ilsi è abbattuto principalmente sulla comunità di Beauregard, sita a circa 100 km a est di Montgomery. Intervistato dalle emittenti locali, lo sceriffo della contea ha ammesso: "Purtroppo, penso che ildelle vittime sia destinato ad aumentare".Ai 23si devono aggiungere purtroppo molti dispersi e i feriti che sono stati ricoverati in ospedale. Alcuni, secondo lo sceriffo Jones, hanno riportato "ferite molto gravi", ma è ancora troppo presto per fare stime definitive poiché ilha provocato distruzioni su una striscia di territorio di circa ...

