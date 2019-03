Fazio intervista Macron | ' Sulla Tav abbiamo un impegno | possiamo trovare l' intesa'

Macron intervistato da Fazio : "Italia e Francia - c'è una storia da fare insieme" : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione". "Serve l'...

Che tempo che Fa - l'intervista di Fazio a Macron col "cuore oltre l'ostacolo" : Alle 21.01 è andata in onda l'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, registrata qualche giorno fa. Da subito si è parlato del suo rapporto tra Francia e Italia:"Molteplice. Come per molti francesi è stato scoprire la storia, capire il Paese e la nostra civiltà insieme all'Italia: il bambino che viene portato a Roma, l'adolescente portato in Toscana, che scopre il Rinascimento. E quello più personale, la mia passione per il ...

Fabio Fazio e l'intervista a Macron sulla porta : tre inquadrature e una soglia attentamente studiata : ...

Macron intervistato da Fazio : «Paura migranti? Troppi arrivi ed è mancata l'Europa» : «Il biglietto di andata e ritorno per Parigi» per l'intervista a Emmanuel Macron «me lo sono pagato da solo, quindi nessun costo» per la Rai. Lo ha detto Fazio Fazio,...

Macron intervistato da Fazio - il conduttore : 'Mi sono pagato il biglietto' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione'. 'Tra Francia e ...

Macron intervistato da Fazio : «Le polemiche con Roma? Non gravi. La Tav? Ci siamo impegnati a farla» : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione». La risposta, ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aereo me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...

Matteo Salvini - lo strano silenzio sull'intervista di Fabio Fazio a Macron : ecco cosa c'è dietro : sull'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, in onda domenica 3 marzo a Che tempo che fa su Rai 1, tra mille proteste si è fatto notare il silenzio di Matteo Salvini. E delle parole del leader della Lega ne dà conto in un retroscena il Corriere della Sera: "Macron da Fazio? Fateci caso, io non

Che tempo che fa - Fabio Fazio intervista Emmanuel Macron : le prime immagini dell'incontro : 'A questa sera a Che tempo che fa ' si legge su Twitter dal profilo ufficiale del programma di Raiuno . Fabio Fazio 'incontra il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ' e si vedono le ...

Fazio intervista Macron e Meloni suggerisce le domande (ed è convinta che il Presidente vada in Rai...) : "Una richiesta per Fabio #Fazio che ha pensato bene di invitare in Rai Emmanuel Macron: chiedi conto del neocolonialismo francese nei confronti dell'Africa!" Questo il succo del video postato da Giorgia Meloni nella serata di venerdì 1 marzo, poco prima di partire per Washington alla volta della Convention dei Conservatori USA. In oggetto l'annunciata intervista di Fabio Fazio al Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio intervista Emmanuela Macron : la reazione della De Santis - il terribile sospetto : Nel mirino, ancora una volta, ci finiscono Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Già, come è noto poche ore fa è stata annunciata l'intervista ad Emmanuel Macron, il presidente francese in guerra col nostro governo. Un colpo basso alla Rai sovranista? Probabilmente sì, tanto che l'annuncio ha scate

Che tempo che fa - Fazio annuncia intervista a Macron : piovono critiche : Fabio Fazio, dopo essere stato attaccato per il suo stipendio faraonico da circa 2,2 milioni di euro all'anno, è finito nuovamente al centro delle polemiche. In un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, il conduttore ligure ha annunciato di essere volato in Francia per realizzare un'intervista esclusiva al presidente francese Emmanuel Macron che andrà in onda a "Che tempo che fa" domenica sera su Raiuno. Fin da subito il post ha attirato su ...

Fabio Fazio intervista Emmanuel Macron : un caso in Rai : Diventa un caso l'intervista di Fabio Fazio al presidente francese Emmanuel Macron che andrà in onda domani su Rai1 durante il programma «Che tempo che fa». Il conduttore l'ha annunciata sul suo ...