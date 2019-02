Usa | polemiche per libri e film no vax su Amazon

A seguito delle recenti polemiche - gli sviluppatori dell'horror Devotion si scUsano con i giocatori : L'horror Devotion è stato pubblicato solo di recente su Steam, ottenendo un notevole successo e diventando uno dei titoli più seguiti su Twitch. Tuttavia gli sviluppatori sono stati al centro di una polemica riguardante il famoso meme su Winnie the Pooh ed il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Per la precisione la frase oggetto dello scandalo è "Xi Jinping Winnie the Pooh moron."Come riportano i colleghi di ...

Sanremo - le polemiche non si placano. Sotto accUsa il sistema del voto : 'Bisogna restituire valore alle parole: politica è una parola alta, e non la mescolerei con queste 'robette' da cortile. Ogni tanto ci si dimentica del ruolo che si ha e si pensa a mendicare voti'. E ...

Sanremo 2019 - il vincitore Mahmood : “Polemiche sui migranti? Non mi sento tirato in caUsa - sono italiano al 100%” : “Io sono un ragazzo italiano al 100%”. Il vincitore di Sanremo Mahmood, madre italiana e padre egiziano, non presta il fianco a possibili polemiche sulle sue origini nord-africane, anche in considerazione del dibattito sui migranti che aveva agitato le acque nelle settimane precedenti all’evento. “Quello che canto è solo un ricordo della mia infanzia”. Mahmood, incredulo per la vittoria al festival, si dice pronto a ...

Sanremo 2019 - tutte le polemiche di questa edizione : dai New Trolls con la canzone sovranista alla canzone di Guccini esclUsa… : FRIENDS AND PARTNERS, SALZANO, BAGLIONI E IL PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSI Il Sanremo di Baglioni è stato ribattezzato da Dagospia, già lo scorso anno, Fep-stival proprio per la presenza massiccia nel cast di artisti legati alla Friends and Partners di Ferdinando Salzano, agenzia anche dello stesso Baglioni. Il presunto conflitto di interessi ha acceso le polemiche con numerosi servizi sull’argomento da parte di Striscia la notizia ...

Amadeus si scUsa a Ora o mai più : “Non ho fermato le polemiche” : Ora o mai più: Amadeus si scusa con Amedeo Minghi per la polemica su ‘Vattene amore’ Hanno suscitato molto scalpore i giudizi dei coach di Ora o mai più, che la settimana scorsa hanno praticamente affondato ‘Vattene amore’ di Amedeo Minghi. Il cantante ha infatti partecipato alla seconda puntata di Ora o mai più 2019, riproponendo in coppia con Annalisa Minetti il brano di grande successo che ha lanciato con Mietta al ...

«La tua bellezza sta sfiorendo» - Alda D'EUsanio gela Demetra Hampton : la frase e le polemiche : Alda D'Eusanio ha preso di mira Demetra Hampton nell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi 2019 scatenando un putiferio in studio: La naufraga ha trascorso una settimana difficile, all'insegna della ...

Usa - ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche : 'Riscaldamento globale - torna presto' : ondata di gelo in arrivo negli Usa, blizzard su Midwest e East Coast. Donald Trump su Twitter: 'Global Warming: torna presto, abbiamo bisogno di te'.

Alda D'EUsanio a CR4 - polemiche contro la RAI e la frecciatina per Luciana Littizzetto : Da Piero Chiambretti, Alda D'Eusanio attacca la RAI e Luciana Littizzetto . La neo opinionista de L'Isola dei famosi se la prende prima con l'azienda televisiva pubblica, accusandola di 'censurare' il ...

Adrian al Centro di Nuove Polemiche! Adriano Celentano Sotto AccUsa! : Anche la seconda puntata di Adrian non è stata esente da critiche e insulti pesanti. Ecco cosa pensa il pubblico del nuovo evento di Adriano Celentano! Ennesima polemica nata dopo la messa in onda della seconda puntata di Adrian, la serie tv ideata e prodotta da Adriano Celentano. Già dopo la prima puntata il popolo del web si era indignato per un dettaglio che non è piaciuto a molti. Quando cioè, in una ambientazione futuristica di Napoli, ...

Bufera su Adrian - polemiche sui social dopo la prima puntata chiUsa in anticipo : Nuova polemica e nuovo giallo su Adrian, la serie animata ideata e prodotta da Adriano Celentano che ha visto il suo debutto lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5. La prima puntata sembra abbia stravolto il palinsesto di Mediaset in quanto, secondo le guide tv del 21 gennaio, l'evento sarebbe dovuto andare in onda sino alla mezzanotte per poi lasciare spazio al Tg5. Inspiegabilmente, però, Adrian è terminato quasi un'ora prima del ...

Due anni di Trump tra le polemiche ma l'economia Usa vola nonostante lo shutdown : l'economia va, vola. nonostante il trentesimo giorno consecutivo di shutdown e le relative ripercussioni destinate a frenare la corsa di gennaio, il prodotto interno lordo ha sforato la soglia dei 20 ...

Domenica In - polemiche sul saluto di Mara Venier all’attentatore di Togliatti. Borioni : “Sconcertante”. E lei si scUsa : “Io ho soltanto salutato una persona molto anziana, di 99 anni. Chiedo scusa se qualcuno si è risentito. Sono molto dispiaciuta, ma vorrei fosse chiaro che la politica non c’entra nulla”. Così Mara Venier all’AdnKronos sulle polemiche montate dopo un “saluto di troppo” nel corso di Domenica In ad Antonio Pallante, l’attentatore di Palmiro Togliatti. Presentando un libro di Stefano Zurlo proprio ...

Studenti deridono un veterano nativo americano - polemiche negli Usa - : successo venerdì scorso a Washington. Gli adolescenti partecipavano a una marcia antiabortista, l'uomo alla Indigenous Peoples March. Mentre il 64enne suonava un canto tradizionale, i ragazzi intorno ...

Dure polemiche per Leaving Neverland - il documentario che accUsa Michael Jackson di abusi sessuali : Con la notizia della partecipazione al Sundance Film Festival del 2019, sono esplose Dure polemiche per Leaving Neverland, il documentario che riprende ancora una volta il caso dei presunti abusi sessuali di cui era accusato Michael Jackson, il Re del Pop scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009. Il regista Dan Reed ha riportato in due puntate per un totale di 233 minuti le testimonianze di due persone ancora ignote che sarebbero state abusate ...