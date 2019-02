Matteo Salvini rilancia | Riapriamo le case chiuse | ma il M5S | Non

Matteo Salvini ci riprova e chiede la riapertura delle case chiuse : "Ero e continuo ad essere favorevole alla riapertura delle case chiuse". Matteo Salvini non cambia idea e torna a riproporre la modifica della legge Merlin, come aveva già fatto a gennaio dell'anno scorso, attirandosi le critiche di cattolici, e ad agosto 2017, quando promise sui social che se fosse andato al governo le avrebbe riaperte.Ma è lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno a sapere che, anche con il governo ...

Matteo Renzi a Palermo - spara a zero su Di Maio e Salvini : “Dei bugiardi hanno mentito su tutto” : Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo per presentare il libro, spara a zero su Salvini e Di Maio: “Per il reddito si parlava di 60 miliardi di euro in campagna elettorale, ora sono diventati solo 4 miliardi…” E’ sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo per la presentazione del libro dell’ex premier “Un’altra strada”. L’ingresso è presidiato dalla polizia che a un certo punto ...

La proposta di Matteo Salvini : “Vorrei riaprire le case chiuse” : Il segretario della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si dice favorevole a riaprire le case chiuse: "Io ero e continuo a rimanere favorevole". Ma Salvini sa bene che il tema non è nel contratto di governo perché il Movimento 5 Stelle è contrario e per questo sarà difficile concretizzare la proposta.Continua a leggere

Giancarlo Gentilini : 'Matteo Salvini divorzia da Luigi Di Maio. La base della Lega batte i piedi' : L'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini , sovranista quando di sovranismo nemmeno si parlava, dà un consiglio a Matteo Salvini : 'Ci sono matrimoni che vanno interrotti prima che sia troppo tardi. ...

Matteo Salvini telefona a Berlusconi “Centrodestra resta unito” : Matteo Salvini telefona a Berlusconi “Centrodestra resta unito” Un malinteso, solo un malinteso. “Silvio, ti assicuro che mi hanno attribuito frasi che non ho mai detto” racconta Salvini a Berlusconi, stando ad un retroscena de La Stampa. “Sto andando a Cagliari e chiarirò tutto” rassicura. Ma cosa è successo? Nei giorni scorsi il Cavaliere, dai giornali, tv e radio, amareggiato apprendeva che il leader della Lega non ...

Mara Carfagna - la frase "sfuggita" a Matteo Salvini che provoca la rivolta in Forza Italia : Aveva promesso a Silvio Berlusconi di smentire ufficialmente la frase, "mai più con il vecchio centrodestra", che i retroscena gli avevano addebitato facendo esplodere Forza Italia. Lo ha quasi fatto, Matteo Salvini. Ma da Cagliari, nella conferenza stampa per la vittoria alle regionali, si è lascia

Alessandra Ghisleri : "Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee" : "Con queste percentuali a Matteo Salvini converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee". Alessandra Ghisleri, ospite a Omnibus, su La7, spiega che in questa situazione "è bene che lo faccia lui. Tutti questi governi di responsabilità hanno sempre penalizzato, come è accaduto con Forza Ita

Matteo Salvini bulldozer - il doppio piano per schiacciare Luigi Di Maio : Matteo Salvini va avanti. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in Abruzzo e in Sardegna ora l'obiettivo del leader della Lega è tranquillizzare il popolo del Nord su autonomia regionale differenziata e legittima difesa, calendarizzata dopo l'ennesimo rinvio per il 5 marzo alla Camera, passando per la

Autonomia - Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'O si fa o blocco tutto' : "O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del ...

Silvio Berlusconi - il piano per far tornare Matteo Salvini nel centrodestra : Un mix di critiche e lusinghe. O "una guerra a bassa intensità" come la descrive il Corsera. E' la strategia che Silvio Berlusconi ha varato per indurre l'alleato leghista a fare ritorno nel centrodestra. Sia per incrinare l'asse col Movimento 5 Stelle, sia per saldare l'asse di Forza Italia con i m