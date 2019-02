Confronto primarie PD | i candidati abolirebbero il reddito di cittadinanza? - Sky TG24

Primarie Pd : nel Confronto tv tra Martina - Zingaretti e Giachetti un sostanziale - inutile - pareggio : Un dibattito destinato a non incidere né sulla partecipazione alle Primarie di domenica prossima, né tanto meno sul risultato. L'ora scelta, lo scarso pathos, la volontà di tutti e tre i candidati di non alzare troppo i toni: tutto ha giocato al ribasso. "Quanto conterà il leader sulle scelte generali? Il baricentro sarà spostato più a sinistra o più al centro? Quale sarà il futuro di un ...

Candidati primarie PD 2019 : il Confronto tv di Sky TG24 - : Dal reddito di cittadinanza alla patrimoniale, fino al ruolo di Matteo Renzi: sono alcuni dei temi affrontati da Giachetti, Martina e Zingaretti durante il confronto su Sky TG24

Candidati Primarie PD - il Confronto : quanto vi manca Renzi? - Sky TG24 - : Durante il confronto a Sky TG24 Zingaretti, Giachetti e Martina hanno detto la loro sull'ex segretario. Per il primo "un suo contributo è il benvenuto". Per Giachetti "è l'arma di punta" dei dem. ...

Al Confronto tra i candidati alle primarie Pd è mancato il Confronto : Sono contrari alla patrimoniale, a un'alleanza con centrodestra e Movimento 5 stelle e a un intervento militare in Venezuela, ma cosa propongono?

Primarie Pd - le pagelle del Confronto tv : i tre candidati divisi solo da Renzi : Zingaretti autocritico, Giachetti fedele e Martina ambiguo. Come pensano di riportare il Pd al governo? Tutti e tre evitano accuratamente di proporre alleanze politiche

Primarie Pd - Confronto tra Zingaretti - Martina e Giachetti. I candidati : “Mai con i 5Stelle” : Un confronto in diretta tv su Sky TG24 tra Zingaretti, Martina e Giachetti, in vista delle Primarie del partito. Ai gazebo la prossima domenica attesi almeno un milione di cittadini, secondo i candidati. più cauto Giachetti: "Non mi aspetto nessun numero. Siamo gli unici che selezioniamo la nostra classe dirigente con le Primarie"Continua a leggere

Candidati Primarie PD - il Confronto : con chi andresti in Erasmus? - Sky TG24 - : I tre aspiranti segretari hanno risposto alla domanda su quale compagno di partito sceglierebbero per condividere una stanza all'estero per alcuni mesi. Giachetti: "Scelgo Renzi tutta la vita". ...

Primarie Pd - Confronto tv : Zingaretti e Martina all'Erasmus con Calenda - Giachetti con Renzi : Se Matteo, come ha detto di voler fare, il suo contributo lo vuole dare, se sarò segretario, sarà il più felice del mondo', ha sostenuto Zingaretti. 'Renzi non mi manca, c'è ed è l'arma di punta ...

Primarie Pd - i candidati a Confronto : confronto a tre negli studi di SkyTg24 per i candidati alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti: "No alla patrimoniale" hanno detto all'unisono in vista delle ...

Primarie Pd - il Confronto tra candidati. Giachetti - Zingaretti e Martina d’accordo sulla patrimoniale : “Non va fatta” : Tutti i possibili segretari del Pd sono d’accordo: il principale partito di centrosinistra non farà la patrimoniale una volta tornato al governo del Paese. Evitare la tassa sui cittadini più facoltosi mette d’accordo Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti che, nel corso del confronto su SkyTg24, rispondono con un secco “no all’ipotesi di introdurre una imposta patrimoniale nel caso andassero alla guida del ...

Primarie Pd - Confronto tv 'Un milione l affluenza' per Martina e Zingaretti. Giachetti su Renzi 'Sono leale' : Se vanno bene le Primarie, si apre una nuova battaglia politica per le europee'. Mentre Giachetti non si sbilancia: 'Non mi aspetto nessun numero. Siamo gli unici che selezionamo la nostra classe ...