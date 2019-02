Ambiente | Conte | aiuteremo le regioni

Ambiente - il premier Conte ai governatori : “I soldi ci sono - vanno spesi bene” : “I soldi ci sono ma vanno spesi e spesi bene“, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , parlando ai governatori a Palazzo Chigi, in un incontro sul piano ‘ProteggiItalia‘. “Abbiamo messo 11 miliardi a disposizione delle Regioni e degli enti locali per il dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del territorio ed interventi di emergenza per il maltempo,” ha proseguito. “Mi sono battuto ...

Ambiente - Conte : 11 miliardi per la sicurezza del territorio : “‘Proteggitalia’ è il più grande piano nazionale per la sicurezza del territorio per il quale stanziamo quasi 11 miliardi (10,853 miliardi, ndr) per il triennio 2019-2021, fondo che sono a disposizione degli enti locali e delle Regioni”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, presentando il Piano Nazionale per la Mitigazione del dissesto idrogeologico, in corso a Palazzo Chigi. Il piano, ha precisato Conte, “si ...