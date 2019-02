Nato prematuro | pesava 268 grammi Ora | il bebè più piccolo del mondo è cresciuto e sta

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) 268. Era questo il peso alla nascita del bebé piùdelin Giappone ad agosto. Ileraalla 24esima settimana di gravidanza, per cui non c'erano certezze sulle condizioni del bambino: si temeva potesse non sopravvivere. Invece, il bambino è sano, ed è: è arrivato fino a 3,2 chilo. Abbastanza per dimetterlo dall'ospedale, e farlo andare a casa per la prima volta. "E' un record mondiale", ha detto Takeshi Arimitsu, neologo dell'ospedale."Posso solo dire che sono felice che siacosì tanto perchè onestamente non ero sicura che potesse sopravvivere", ha detto la madre ai giornali locali. Il bebè è rimasto 5 mesi dentro il Keio University Hospital di Tokyo, ed è stato dimesso a distanza di due mesi rispetto alla data presunta di fine gravidanza. ...

