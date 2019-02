motori.ilmessaggero

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) SAINT NAZAIRE - Una nave dopo l'altra. Msc, la più grande compagnia dia capitale privato al mondo, ha preso inoggi Mscda Chantiers de l'Atlantique, società tra i leader mondiali nella costruzione navale, e nello stesso giorno c'è stata la, per la ...

StartMagNews : RT @ausoloda: Msc e Costa Crociere si speronano anche su Cina e Via della Seta - AntoninoPane : Msc Crociere, ricevuta in consegna Bellissima. Cerimonia della moneta per Msc Virtuosa - AntoninoPane : Msc Crociere, ricevuta in consegna Bellissima. Cerimonia della moneta per Msc Virtuosa -