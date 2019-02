ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Èto e confermato dalla Sezione giurisdizionale delladeiper la Lombardia ilconservativo chiesto dalla Procura regionale per undi euro nei confronti dell’ex deputato e consigliere politico del ministro Tremonti, Marco Mario Milanese. L’ex consigliere del ministro Tremonti nel procedimento penale eracondannato in primo e secondo grado, ma il processo arrivato in Cassazione si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione.Ilerariale conte, sotto il profilo delall’all’amministrazione delle finanze, nella disciplina prevista dalla legislazione anti-corruzione (il doppio della utilità illecita conseguita), deriva dalle condotte giudicate in sede penale per il reato di traffico di influenze illecite, sul quale la Cassazione ha dichiarato la prescrizione, ma ha confermato le ...

stupronato : RT @fattoquotidiano: Mose, danno di immagine allo Stato: la Corte dei conti autorizza sequestro da un milione per Marco Milanese https://t.… - sartimarc1 : RT @fattoquotidiano: Mose, danno di immagine allo Stato: la Corte dei conti autorizza sequestro da un milione per Marco Milanese https://t.… - fattoquotidiano : Mose, danno di immagine allo Stato: la Corte dei conti autorizza sequestro da un milione per Marco Milanese -