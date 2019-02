ilsole24ore

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Attivando una app sullo smartphone è possibile rivelare un mondo altrimenti invisibile ad occhio nudo: le scene del gioco fisico si animano mostrando i fantasmi nascosti all'interno delle costruzioni.

fisco24_info : Lego torna a crescere: +3,5% a 1,1 miliardi l’utile 2018. E punta sulla realtà aumentata: Il ceo di Lego, Niels Chr… - simonebissi : Stasera si torna live per fare 4 chiacchiere su LEGO e sul mondo dei giocattoli in generale con Simo e Roby, dalla… - moonbyulcs : RT @nittogram: junmyeon che torna in Corea EXO: com'è andata? jm: bene bene baekhyun: h- jm: TE STRAPPO 'E CORDE VOCALI, LE LEGO AR VIOLIN… -