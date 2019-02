Huawei P30 e P30 Pro mostrano le loro forme nei primi render stampa

Ecco le prime e promettenti foto scattate con lo zoom 10x di Huawei P30 Pro : Le prime presunte foto scattate dal sensore con zoom ottico 10x di Huawei P30 Pro sono comparse su Weibo: se si confermassero vere, le potenzialità del futuro smartphone top di gamma della compagnia cinese sarebbero davvero impressionanti. L'articolo Ecco le prime e promettenti foto scattate con lo zoom 10x di Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A10 - Meizu 16s e Huawei P30 in nuove immagini leaked : Nelle scorse ore sono apparse in Rete le presunte immagini di Samsung Galaxy A10, Meizu 16s e Huawei P30. Guardiamole insieme

Nuovissima foto in anteprima per Huawei P30 : le differenze con il P20 : Manca poco alla presentazione dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che l'evento relativo alla loro prima apparizione pubblica dovrebbe essere in programma entro un mese, ma oggi 26 febbraio possiamo prendere in esame alcune immagini molto interessanti. Quanto riportato ad inizio articolo, infatti, si riferisce ad un device che sarebbe stato immortalato dallo staff di Digital Trends negli ultimi giorni, dando continuità ad alcune ...

Huawei P30 Pro - sei davvero tu? Un prototipo sembra cambiare le carte in tavola : Al MWC è stato avvistato un prototipo di Huawei P30 Pro, che però ha un design diverso rispetto alle indiscrezioni più recenti, con una tripla fotocamera posteriore.

Spifferate le specifiche Huawei P30 Lite : ecco cosa ci aspetta : Dopo essersi mostrato in alcune immagini render che lo ritraggono abbracciato dalle cover Spigen, Huawei P30 Lite raddoppia la dose, passando per le certificazioni ricevute dal TENAA e dal MIIT, che, come riportato da 'mysmartprice.com', ci svelano buona parte delle specifiche tecniche che lo riguardano. Fermo restando che Huawei P30 e P30 Pro dovrebbero essere presentati il 26 marzo a Parigi, il fratello minore, che inizialmente si pensava ...

Huawei P30 Lite certificato da TENAA e MIIT : ecco parte delle specifiche : In attesa del lancio, Huawei P30 Lite è stato appena certificato dal TENAA e dal MIIT, svelandoci così una parte delle sue specifiche tecniche.

I teaser di Huawei P30 prendono in giro i Galaxy S10 : Nella serata di ieri, dopo la presentazione dei nuovi Galaxy S10, sono arrivati su Twitter vari teaser riguardanti la prossima serie Huawei P30.

Il design di Huawei P30 Lite svelato dalle custodie di Spigen : Per la presentazione degli smartphone della serie Huawei P30 ci sarà da attendere sino al 26 marzo ma continuano a susseguirsi anticipazioni

Una forza della natura Huawei P30 Lite : design al passo dei top di gamma : Diventano sempre più avvincenti i rumors intorno a Huawei P30 Lite, il dispositivo di fascia media della prossima line-up del produttore cinese, presumibilmente in presentazione ad inizio marzo (mentre per P30 e P30 Pro ci sarà da aspettare il 26 dello stesso mese). Stando a quanto pubblicato da 'gizmochina.com', il terminale, visto il profilarsi di alcuni rendering relativi alle custodie, dovrebbe presentare un notch a goccia d'acqua, ...

Huawei ha in serbo un powerbank SuperCharge per P30 e P30 Pro : Huawei avrebbe un interessante asso nella manica da tirare fuori accanto a P30 e P30 Pro: un powerbank SuperCharge 2.0 con ricarica rapida fino a 40 Watt.

Fotocamera senza rivali per Huawei P30 Pro : nuovi dettagli ufficiosi : Siamo ancora distanti dal giorno in cui potremo assistere alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P30 Pro e dei suoi fratelli minori, considerando il fatto che il produttore cinese ha confermato l'appuntamento il prossimo 26 marzo, ma ogni giorno che passa ci consente di captare qualche novità in più su uno degli smartphone Android più attesi di questo 2019. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso nella giornata di ieri sulle ...

Ecco una prima foto scattata dalla fotocamera di Huawei P30 Pro : Il CEO del "consumer business group" di Huawei ha pubblicato una foto scattata con il Huawei P30 Pro che conferma le quattro fotocamere.

Huawei P30 e P30 Pro : presentazione il 26 marzo a Parigi : Adesso non ci sono più dubbi. Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato la nuova serie di smartphone di punta targati Huawei, la serie P30 che andrà a rinnovare la linea di prodotti top di gamma del produttore cinese. Dalle specifiche tecniche di cui si è parlato in più occasioni, nelle ultime settimane al centro delle indiscrezioni è finita la data in cui i nuovi terminali sarebbero stati presentati. Inizialmente si era ipotizzato ...

Huawei P30 sarà presentato a Parigi il 26 marzo : Anche quest'anno, Huawei dedicherà un evento ad hoc per svelare al mondo la sua nuova linea di flagship che, secondo l'invito, comprenderà i modelli P30 e P30 Pro . Rules were made to be rewritten. ...