Coppa del Re | tutto pronto per Real Madrid-Barcellona | quote sul filo del rasoio

Pagelle Fiorentina-Atalanta Coppa Italia - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA ATALANTA – Tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Atalanta, valido come semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Viola chiamati a confermare il roboante 7-1 con cui si sono sbarazzata della Roma di Eusebio Di Francesco. Bergamaschi chiamati a giocare per la Storia. La Dea è alla quinta semifinale della sua esistenza […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Atalanta Coppa Italia, ...

Lazio e Milan pareggiano nell’andata delle semifinali di Coppa Italia : All’Olimpico ieri sera finisce 0-0. La squadra di Inzaghi produce di più ma non sfonda il muro eretto dai rossoneri.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Pagelle Lazio-Milan 0-0 Coppa Italia - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle LAZIO MILAN – Primo atto concluso. L’arbitro Orsato ha appena fischiato tre volte e così messo fine all’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Milan. La sfida che si è disputata all’Olimpico non ha visto nessuna delle due squadre andare a segno. Gara dunque chiusa a rete inviolate e verdetto finale rinviato […] L'articolo Pagelle Lazio-Milan 0-0 Coppa Italia, highlights e tabellino del match – ...

Lazio-Milan - tutto rimandato al ritorno : l’andata della semifinale di Coppa Italia finisce a reti inviolate - attaccanti sottotono [FOTO] : 1/51 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio Milan 0-0 - il risultato della semifinale di Coppa Italia in diretta LIVE : Lazio-Milan 0-0 LIVE Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi Milan , 4-3-3, : Donnarumma; ...

Sci - Mondiali juniores. Vinatzer : "Felice. Ora voglio un top 5 in Coppa del Mondo" : 'Non voglio mettermi pressione o crearmi aspettative, cerco semplicemente di allenarmi tanto e nella prossima stagione proverò ad arrivare nei primi dieci o magari cinque di Coppa del mondo', ha ...

Pentathlon moderno - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : l’Italia spera in Alice Sotero ma la concorrenza è già di primissimo livello : Partirà domani, mercoledì 27 febbraio, con le qualificazioni femminili della tappa del Cairo la Coppa del Mondo di Pentathlon moderno. In Egitto saranno presenti per l’Italia tra le donne Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero e Francesca Tognetti, mentre tra gli uomini al via Riccardo De Luca, Matteo Cicinelli, Giuseppe Mattia Parisi e Pier Paolo Petroni, infine comporranno la staffetta mista azzurra Matteo Cicinelli ed Alessandra ...

Fiorentina-Atalanta - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Ai quarti di finale la Fiorentina ha travolto la Roma battendola per 7-1, l'Atalanta ha invece dominato la Juventus costringendola ad una pesante sconfitta per 3-0, ancora oggi l'unica in Italia per i ...

Sci Alpino – Coppa del mondo - a Sochi salta la prima prova di discesa : Cancellata la prima prova di discesa a Sochi: le azzurre testeranno la pista giovedì 28 febbraio salta la prima prova di discesa femminile nel complesso sciistico di Rosa Khutor, nei pressi di Sochi, dov’è in programma la tappa di Coppa del mondo femminile dedicata alla velocità. Sulla pista delle Olimpiadi del 2014 il calendario subisce dunque una variazione: il primo training ufficiale slitta a giovedì 28 febbraio, poi seconda ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : cambia la classifica della discesa di Crans Montana! Sofia Goggia vince - Schmidhofer e Suter sul podio : cambia ancora la classifica della discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino che si è disputata sabato 23 febbraio. Quel giorno, infatti, c’erano stati dei problemi con i cronometri e i tempi fatti registrare da Jasmine Flury, Joana Haehlen, Priska Nufer e Lara Gut-Behrami non erano stati presi correttamente a causa di una mancata comunicazione tra l’attrezzatura montata sulla ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : assegnati gli ultimi quattro pass olimpici della tappa indiana : Giornata densa di gare a Nuova Delhi (India), dove si sta disputando la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: oggi si sono svolte le ultime tre finali individuali, che in due circostanze assegnavano anche due pass olimpici ciascuna per Tokyo 2020. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. CARABINA SPORTIVA 50 METRI 3 POSIZIONI FEMMINILE E’ Nina Christen a dominare la gara, attraverso una solida prestazione ...