Sci | Mondiali juniores Vinatzer | Felice Ora voglio un top 5 in Coppa del

Salto con gli Sci - Mondiali 2019 : marcia trionfale della Germania nel team event su Austria e Norvegia. Italia ottava : Vittoria per la Germania nella vera novità di questi Mondiali di Salto con gli sci, il team event femminile, alla sua prima presenza in quel di Seefeld: sull’HS109 Austriaco le tedesche, pur non demolendo la concorrenza, conseguono con buon agio la medaglia d’oro. Il punteggio complessivo di 898.9 consente al quartetto composto da Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e Katharina Althaus di dare al contingente tedesco il terzo ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Alexander Bolshunov favorito della 15 km tc maschile - assente Klaebo. Francesco De Fabiani in cerca di soddisfazioni : L’appuntamento di domani con la 15 km a tecnica classica maschile con partenza a intervalli potrebbe essere tra i più combattuti degli interi Mondiali di Seefeld 2019. Numerosi, infatti, sono gli uomini che possono ambire alla medaglia d’oro, in considerazione di quanto visto nel corso dell’anno. Durante l’attuale Coppa del Mondo ci sono state soltanto tre 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli: due le ha ...

Mondiali Sci di fondo – La 10km TC femminile è di Johaugl - Commarella miglior azzurra [GALLERY] : Johaug vince un altro oro: batte a fatica la 19enne Karlsson nella 10 km in tecnica classica. Comarella miglior azzurra: 28ª La regola stagionale delle distance femminili per ora non ammette eccezioni: se Therese Johaug partecipa, Therese Johaug vince. La fuoriclasse norvegese conquista il secondo oro in due gare ai Mondiali di Seefeld trionfando anche nella 10 km in tecnica classica dopo aver dominato nello skiathlon. Stavolta, in ...

Sci - Mondiali jr : Vinatzer oro nello slalom 20 anni dopo Blardone : POZZA DI FASSA - dopo l'argento dell'anno scorso conquistato a Davos, l'altoatesino classe 1999 Alex Vinatzer ha vinto l'oro in slalom ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Sulla pista Aloch l'azzurro ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota sei ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 10 km tc Therese Johaug batte Frida Karlsson e… la neve! Bronzo Oestberg - 28ma Anna Comarella : Tutto secondo le previsioni: la 10 km femminile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld, in Austria, viene vinta dalla norvegese Therese Johaug, che bissa l’oro dello skiathlon nonostante il gran caldo che fa mutare, col passare dei numeri alla partenza, le condizioni della neve, rallentandola via via. Medaglia d’argento per la sorpresa di giornata, la svedese Frida Karlsson, Bronzo per l’altra ...

Sci alpino – Mondiali Juniores - Vinatzer non sta nella pelle : “vincere è sempre una sensazione bellissima” : Il nuova campione del mondo Juniores di slalom ha analizzato la vittoria ottenuta in Val di Fassa Alex Vinatzer è un volto già noto nel panorama italiano e internazionale dello sci alpino. L’oro in slalom ai Mondiali Juniores in Val di Fassa è la semplicemente la grande conferma di un talento che era già stato argento a Davos nella scorsa stagione, ancora prima aveva trionfato agli Eyof sia in gigante che in slalom e soprattutto ha ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alex Vinatzer CAMPIONE DEL MONDO! Oro storico in slalom per l’Italia : L’Italia si sblocca con il suo CAMPIONE. Alex Vinatzer ha vinto la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali Juniores in corso di svolgimento in Val di Fassa. L’altoatesino ha confermato il pronostico della vigilia, dominando gli avversari e regalando all’Italia il primo titolo di questa rassegna iridata. L’ultimo oro azzurri in un Mondiale Juniores risaliva al 2015, quando Henri Battilani vinse in discesa libera ad ...

