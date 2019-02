Salento | due delfini morti sulle spiagge di Porto Cesareo

Maltempo - barca si ribalta nel Salento : due dispersi - : accaduto a circa due miglia dalla costa di Pescoluse. Una persona si è salvata nuotando fino alla riva e ha raccontato di aver visto gli altri occupanti dell'imbarcazione annaspare tra le onde. Il ...

Maltempo - barca si ribalta nel Salento : due dispersi : Maltempo, barca si ribalta nel Salento: due dispersi È accaduto a circa due miglia dalla costa di Pescoluse. Una persona si è salvata nuotando fino alla riva e ha raccontato di aver visto gli altri occupanti dell’imbarcazione annaspare tra le onde. Il natante avrebbe iniziato a imbarcare acqua a causa del mare ...

La barca si ribalta - due dispersi all'alba : ricerche in corso nel basso Salento : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Salento - affonda peschereccio : due pescatori dispersi in mare. Un terzo si salva raggiungendo la riva a nuoto : Un motopesca è affondato nei pressi di Salve con tre pescatori a bordo all'alba di oggi nei pressi di Pescoluse a causa di onda improvvisa che potrebbe averlo sospinto sugli scogli

Salento - incidente mortale sulla statale 274 : vittime due donne di 30 e 40 anni : Un grave incidente sulla statale 274, che unisce Gallipoli a Santa Maria di Leuca è accaduto durante la notte tra domenica 27 e lunedì 28 gennaio, intorno alle 3:00 del mattino, come riportato sul sito FanPage.it. La causa del terribile sinistro è ancora in via di accertamento; le donne, ognuna alla guida della propria auto, si sono urtate violentemente. Una volta arrivati sul posto, i medici dell’ambulanza hanno confermato che le due giovani ...

Salento - cade ultraleggero : due morti : 21.12 Due persone sono morte dopo che l'aereo ultraleggero su cui viaggiavano, decollato da Gemini, nel Leccese, è precipitato incendiandosi subito dopo sulla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini in Salento. Le vittime sono il pilota 73enne, imprenditore di Gagliano del Capo (LE) e un 43enne di Melissano.Da una ricostruzione il pilota dopo il decollo avrebbe improvvisamente virato, manovra vietata dal manuale di volo ...

Puglia - ultraleggero precipita nel Salento : morti i due uomini a bordo : Puglia, ultraleggero precipita nel Salento: morti i due uomini a bordo Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce, a pochi metri da alcune abitazioni. Le vittime sono due uomini: uno di 43, l'altro di 73 anni. Un precedente nel ...

Puglia - aereo ultraleggero precipita in Salento : si temono due vittime - : Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce. Due le persone a bordo. Potrebbero esserci delle vittime

Puglia - aereo ultraleggero precipita in Salento : si temono due vittime : Puglia, aereo ultraleggero precipita in Salento: si temono due vittime Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce. Due le persone a bordo. Potrebbero esserci delle vittime Parole chiave: ...

Incidenti stradali : due morti in Salento : ANSA, - TAVIANO , LECCE, , 27 GEN - Due donne sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte in Salento, sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due vittime sono ...

Orrore in Salento - famiglia schiava dei computer : non uscivano di casa da oltre due anni e la bimba faceva la spesa per tutti : Un’intera famiglia si è letteralmente e volontariamente segregata in casa per oltre due anni e mezzo, restando perennemente collegata al computer e nutrendosi quasi esclusivamente di merendine, biscotti e caramelle. E’ la situazione di fronte alla quale si sono trovati gli psicologi interventi in un’abitazione del Salento, dove si sono trovati di fronte a dei veri e propri schiavi di internet. Secondo quanto ricostruito dalla ...

La famiglia del Salento chiusa in casa due anni schiava di Internet : Per due anni e mezzo auto segregati in casa, incollati al computer, nutrendosi solo di merendine, biscotti e caramelle pur di non uscire di casa. Così avrebbe vissuto una famiglia del Nord Salento, in pratica tutti veri e propri schiavi di Internet. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il figlio quindicenne avrebbe anche rischiato di cadere nella trappola della Blue Whale, il folle gioco che spinge gli adolescenti al ...