ilsole24ore

: La «bomba» Pell in Vaticano dopo il summit, verso un avvicendamento alla guida dell’Economia: Il cardinale George P… - fisco24_info : La «bomba» Pell in Vaticano dopo il summit, verso un avvicendamento alla guida dell’Economia: Il cardinale George P… - 24notizieItalia : La «bomba» Pell in Vaticano dopo il summit, verso un avvicendamento alla guida dell’Economia - max_pell : RT @lauracesaretti1: Comunque mi piacerebbe sapere come mai oggi, dal giro Cinque Stelle, giungevano alle redazioni dei giornali eccitate a… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Lui - a differenza di McCarrick che era in pensione - è ancora formalmente in carica, anche se 'sospeso', come Prefetto della Segreteria dell'Economia, carica affidatagli da Papa il 24 febbraio 2014, ...