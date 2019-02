Ivan Perisic il boss o il terribile? | ora comanda lui

lanotiziasportiva

: Spogliatoio spaccato! Cresce la leadership di Ivan il Terribile - FCInterPro : Spogliatoio spaccato! Cresce la leadership di Ivan il Terribile - razorback7851 : Ivan Perisic mi lascia perplesso. Non muove il sedere per mesi,appena allontanano Icardi si trasforma. A giugno uno… - kong_skilde : RT @fralittera: Guardo #Perisic che corre e segna e penso sempre di più quanto sia coglione Icardi avrà pure la moglie che parla troppo e… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Iladesso è lui. O almeno tale si sente. E per, che contempla poco i dubbi e ancor meno la diplomazia, sentirsi «capo» vuol dire comportarsi da capo. Non è detto che sia un male per l’Inter, anzi.I risultati dell’ultima fase, quella in cui il croato ha deciso di recitare da leader (e pure qualcosa in più) sarebbero lì a dimostrare il contrario. Di sicuro è un bene per lui, che da quando ha deciso di riprendersi l’Inter è tornato ad essere decisivo come con la Croazia, come con i nerazzurri nei primi sei mesi della scorsa stagione.Ma prima delle giocate e del rendimento, considereremmo quella mutazione nel ruolo «sociale». Comparsa annoiata e infastidita nel periodo pre-mercato, ora non c’è momento cruciale della partita che non lo veda in prima fila, a guidare i compagni.L’esultanza di Politano e il pensiero diNon c’è solo il momento ...