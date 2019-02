Dopo il flop in Sardegna | Di Maio accelera la riforma del partito

Sardegna - Berlusconi in pressing su Salvini Dopo flop M5s alle regionali : Berlusconi in pressing sul leader della Lega Matteo Salvini dopo il flop pentastellato alle regionali. Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra - avrebbe ragionato con ...

Adriano Celentano - lo show Adrian è stato cancellato dal palinsesto Dopo gli ascolti flop : Non c'è pace per Adrian, lo show con protagonista Adriano Celentano che doveva essere il grande evento di questa stagione televisiva del Biscione. Gli ascolti, però, non hanno premiato lo show ne tanto meno il cartone animato che il 'clan Celentano' aveva strutturato per la messa in onda in prima serata su Canale 5: la media è stata a dir poco irrisoria, al punto che in casa Mediaset hanno preso la drastica decisione di sospenderlo e ...

Montella - nuova occasione Dopo i flop con Milan e Siviglia. Offerta la panchina dell'Iran : L'Iran dopo aver disputato un buon mondiale in Russia totalizzando 4 punti nel girone B composto da Spagna, Marocco e Portogallo, pensa già alle qualificazioni per il prossimo campionato del mondo che si svolgerà in Qatar nel 2022 . A tal proposito secondo quanto riportato da Tuttosport , la federazione Iraniana ha offerto un triennale all'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella . Il ...

La prima stagione di Suburra non va in onda su Rai2 : Carlo Freccero cede alle repliche di NCSI Dopo il flop di venerdì : La prima stagione di Suburra non va in onda oggi, 22 febbraio, su Rai2. Alla fine anche Carlo Freccero si è dovuto arrendere alle tarature del pubblico della sua rete e così ha fatto un passo indietro decidendo di far slittare la serie italiana, la prima firmata Netflix, a favore di una serie di repliche di NCIS e i suoi spin off. Finisce così l'avventura della prima stagione di Suburra su Rai2 che non andrà più in onda nel prime time del ...

Adriano Celentano - lo show Adrian sospeso Dopo il flop : sarebbe rinviato in autunno : Il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con lo show Adrian non ha fatto faville e gli ascolti delle prime puntate di messa in onda sono stati a dir poco deludenti. Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso lo show per due settimane in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato e che lo aveva portato a non seguire più in prima persona gli eventi e la costruzione dello show. Peccato, però, che le due settimane siano passate ...

Cristiano Ronaldo - dove sei? Flop in Europa Dopo 10 anni : Ronaldo dove sei? dopo la notte del Wanda Metropolitano sono tanti i tifosi della Juventus che si chiedono che fine abbia fatto il fuoriclasse che era stato acquistato per fare la differenza ...

Popolo sovrano - Giovannini disse : "Da noi solo due ospiti nel talk". Dopo il flop della prima puntata ha già cambiato idea... : Popolo sovrano prova - giustamente - a rimediare al flop di ascolti fatto registrare al debutto (2,7% di share, 521 mila spettatori). Come lo fa? Provando a sfruttare il traino al contrario di Tg2Post (con ospite Matteo Salvini si è allungato fino ad oltre le 21.30), ma anche tradendo i propositi della vigilia. prima dell'esordio di giovedì scorso, Blogo chiese a Eva Giovannini se i nobili propositi enunciati durante la conferenza stampa ...

La Juve brucia 162 milioni in Borsa Dopo il flop di Madrid : Si tratta infatti del torneo più ricco del mondo del calcio 'con un ingente danno economico in termini di entrate'. E in caso di eliminazione 'la società perderebbe una parte significativa di ricavi ...

Cesare Prandelli - il riscatto al Genoa Dopo tanti flop : perché è un lottatore vero : Cesare Prandelli, al termine del suo pellegrinaggio, ha trovato redenzione a Genova. Il viaggio è stato molto lungo ed è iniziato dopo il disastro mondiale in Brasile (2010), quando era il ct che due anni prima aveva portato l' Italia in finale agli Europei e si è ritrovato nel caos: lo 0-1 contro l

Adriano Celentano - show Adrian via dal palinsesto Mediaset Dopo flop di ascolti (RUMORS) : Che fine ha fatto Adrian, lo show con protagonista Adriano Celentano che tanto era stato sponsorizzato nelle scorse settimane su Canale 5? È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i telespettatori, dato che lo show da circa due settimane è sparito dal palinsesto della rete ammiraglia. In un primo momento, a Mediaset avevano annunciato che la sospensione momentanea dello show fosse dovuta ad un'influenza che aveva colpito il ...

Non solo Adriano Celentano. Cosa abbiamo capito - sul mondo - sulla tv... - Dopo il flop Adrian : Adriano Celentano ci scherza su: "Ho sabotato l'audience di Canale 5 e continuerò a farlo fino a quando non resterà un solo ascoltatore: lui salverà il mondo". In realtà, il flop di Adrian è stata una vera e propria doccia fredda, per tutti quanti: per noi telespettatori, che confidavamo nell'estro del Molleggiato, per Mediaset , che aveva scommesso ...

Inter - quanti flop Dopo Mourinho : MILANO - Non è cominciato al meglio il 2019 per l' Inter . Zero vittorie in campionato, zero gol segnati, l'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti con la Lazio, tanti rumors di mercato su cessioni, ...

Adrian : Dopo il flop di ascolti passa al martedì sera : Il cartone animato Adrian era sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi di quest'anno. Tanti attesa, tanti spot (ad alto volume), tante notizie ed alcune di esse infondate ma che certamente aumentavano l'hype per quella che Mediaset pubblicizzava come "Serie evento". Eppure dopo il debutto qualcosa è andato storto e la fiducia dei telespettatori è scesa sempre di più, fino a toccare livelli di share veramente bassi e per nulla degni per ...

Napoli-Samp - i tifosi felici : 'Cattivi Dopo il flop di Milano' : Il Napoli torna alla vittoria e lo fa in casa contro la Sampdoria. Le tre reti rifilate ai blucerchiati riportano il sorriso sugli spalti e regalano agli azzurri tre punti importanti per la corsa al ...