DIETRO LE QUINTE Berlusconi disposto a tutto | col Pd | per affondare Salvini

Claudio Bisio : “Sanremo? Mai più. Clima pesante e faticoso. DIETRO le quinte c’era timore per ogni cosa” : “Mai più a Sanremo, l’ho promesso a mia moglie“, Claudio Bisio due settimane dopo la fine della 69°edizione del Festival si sfoga in una lunga intervista al quotidiano La Repubblica: “Non parlerei di pressioni o censura, ma proprio di Clima Rai: pesante, faticoso. Dietro le quinte c’era timore per ogni cosa”, ha aggiunto l’attore confermando le voci riportate nei giorni della kermesse da diversi organi di ...

Rocketman : ecco un nuovo poster e una clip inedita DIETRO le quinte del film su Elton John! : Rocketman riuscirà a ottenere lo stesso successo del recente biopic musicale Bohemian Rhapsody? Rocketman: rilasciato un nuovo poster e svelato da Paramount Pictures il dietro le quinte del film che racconterà al cinema la storia di Elton John. A interpretare la star di Hollywood è Taron Egerton: l’attore e il regista Dexter Fletcher riusciranno a conquistare i fan come ... Leggi tuttoRocketman: ecco un nuovo poster e una clip inedita ...

Mahmood - clamoroso DIETRO le quinte a Sanremo : "Ultimo? Mai sentito - nessun abbraccio. Con lui..." : Ieri sera Peter Gomez ha ospitato a La Confessione il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo Alessandro Mahmood. Durante l'intervista ha avuto modo di parlare della sua vita dopo Sanremo e di soffermarsi sui rapporti con il cantante Ultimo, tra i favoriti alla vittoria. Alla domand

«First Man – Il primo uomo» - il DIETRO le quinte : Acclamato dai critici, First Man – Il primo uomo è firmato dal regista premio Oscar Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e porta sullo schermo Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, e Claire Foy in quelli di Janet Armstrong. Dopo aver ottenuto due nomination ai Golden Globe ed essere stato premiato per la Migliore colonna sonora originale (di Justin Hurwitz) il film arriva in home video con contenuti speciali, tra cui scene eliminate ed ...

Arriva il libro del DIETRO le quinte di Bohamian Rhapsody - con la prefazione di Bryan May e Roger Taylor : Il mondo intero , a parte qualche fan sfegatato dei Queen che non ha apprezzato alcune 'licenze cinematografiche', ha amato Bohemian Rhapsody , il film prodotto dalla 20th Century Fox che racconta la ...

The Order : 1886 spegne quattro candeline e Ready at Dawn pubblica tre video DIETRO le quinte per celebrare il titolo : Sony viene giustamente lodata per la qualità e la quantità di esclusive che in questi anni sono sbarcate su PS4 ma non si può negare che in questo ambito ci siano alcune produzioni che non si sono rivelate eccelse in ogni aspetto e che non hanno incontrato il favore di tutta la critica e di tutto il pubblico. Un esempio? The Order: 1886.Il progetto di Ready at Dawn (scopritelo nella nostra recensione) è piaciuto a molti e a ha fatto storcere il ...

DIETRO LE QUINTE/ Il voto su Salvini a processo prepara la scissione in M5s : Il paradosso del caso Diciotti è evidente: sulla graticola, invece di Matteo Salvini, ci è finito il Movimento 5 Stelle. Lo scenario

DIETRO LE QUINTE/ Il piano "segreto" Di Maio-Pd per fermare Salvini in Sardegna : Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna. O M5s si rassegna alla sconfitta, oppure deve fermare Salvini. Ha un solo modo per farlo

Taylor Mega - Dagospia : volano insulti e oggetti - brutale lite con Chadia Rodriguez DIETRO le quinte : Taylor Mega ultimamente trova sempre un modo per far parlare di lei. L'ultima indiscrezione viene rilanciata da Dagospia, e da contro di una lite avvenuta al Fabrique, celebre locale di Milano, tra la ...

Vieni da me - Sanremo e gli insulti a Il Volo DIETRO le quinte - Francesco Facchinetti svela la vergogna : "Fregatene di Sanremo". Francesco Facchinetti, ospite di Vieni da me, ha rivolto un appello a Ultimo dopo gli insulti incrociati con i giornalisti della sala stampa dell'Ariston e le polemiche sul piazzamento finale deciso dalla giuria d'onore. Da Caterina Balivo, il conduttore e produttore è tornat

Che tempo che fa - cosa sussurra la Littizzetto a Mahmood DIETRO le quinte : il video rubato - avevate dei dubbi? : Un giorno dopo la contestata vittoria al Festival di Sanremo con il brano Soldi, Alessandro Mahmood ha aperto la puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio, ma prima di entrare in studio è stato intrattenuto dietro le quinte da Luciana Littizzetto, la quale, gli ha inaspettatamente rivelato di esser

Ultimo si è fatto male DIETRO le quinte di Sanremo : il retroscena : Festival di Sanremo: Ultimo si fa male dopo la conferenza stampa Ultimo, in questi giorni, è finito nella bufera per aver fatto delle dichiarazioni al vetriolo contro i giornalisti, rei di avergli negato la vittoria a Sanremo 2019, preferendogli Mahmood. Il ragazzo, oltretutto, neppure si è presentato alla redazione di Tv Sorrisi e Canzoni per fare le classiche foto di rito con gli altri cantanti finalisti. E oggi Barbara d’Urso ha ...

«Behind the glass» - il DIETRO le quinte dell'Acquario di Genova raccontato da Gianmarco Maraviglia Foto : ... capace di catturare l'unicità del rapporto in tutte le sue sfaccettature più fragili e intime», racconta, ricordando come il lavoro prosegue allo zoo di Vienna, il più antico del mondo occidentale, ...